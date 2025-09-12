viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 20:27

Los gobernadores de Provincias Unidas buscan consolidarse como "proyecto alterno"

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvieron un encuentro en Río Cuarto.

Por Agencia DIB
Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas, Pullaro, Llaryora, Valdés, Sadir y el candidato a diputado Juan Schiaretti, en Río Cuarto.&nbsp; &nbsp;

Los gobernadores que constituyen el espacio Provincias Unidas compartieron este viernes un encuentro en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde buscaron posicionarse como alternativa al gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo al convocar a “mirar hacia el futuro”.

“El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, expresó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante el acto del que formaron parte sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

Desde Río Cuarto, Pullaro señaló que el frente que integran los gobernadores busca consolidarse como un proyecto alterno al que propone el sector del peronismo que se referencia en la expresidenta Cristina Kirchner.

“No tenemos que volver atrás. El kirchnerismo no vuelve más al gobierno. Provincias Unidas es un proyecto que mira al futuro con el campo, industrias, litio, petróleo, gas”, sostuvo. En esa línea, remarcó que ese espacio “no es ideológico, sino de gestión” y que se organiza alrededor de la producción y el desarrollo regional.

“Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, expresó, según se informó en un comunicado.

En tanto, planteó la necesidad de que Provincias Unidas construya una fuerza parlamentaria con peso propio, al proponer un “proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina”, enfatizó.

Durante el encuentro de los gobernadores de Provincias Unidas también estuvo presente Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por el espacio.

El frente lo completan además los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que no estuvieron presentes en el encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto por cuestiones de agenda.

