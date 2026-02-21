"Les va a costar": irónica respuesta de Bullrich a la amenaza K de derogar la reforma laboral

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich salió al cruce de las declaraciones su par de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien afirmó que si el peronismo logra asumir "nuevamente el gobierno de la Nación esta ley va a ser derogada inmediatamente". A modo de respuesta, la exministra de Seguridad sentenció: " Les va a costar ser gobierno ".

"Les aseguro que cuando asumamos nuevamente el gobierno de la Nación esta ley va a ser derogada inmediatamente ", expresó Martínez en el final de su intervención durante el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el jueves 19 de febrero.

Consultada por radio Rivadavia sobre los dichos del diputado peronista, Bullrich apuntó: “Eso ya se sabe. El peronismo te deroga absolutamente todo. Eso ya lo sabemos. Tendrán que moverse porque la forma en la que se está gobernando hoy, las ideas que están predominando en la Argentina se están convirtiendo cada vez más en mayoritarias ".

"Les va a costar ser gobierno . Espero nosotros poder mantener este nivel de popularidad, de adhesión que tiene la gente con el gobierno del presidente Milei , con las ideas y que eso no pase", subrayó la senadora.

Bullrich: Quieren generar incertidumbre

En ese marco, la expresidenta del PRO destacó: "Es lógico que digan eso y además porque siempre quieren generar incertidumbre. Es una típica como te dicen el helicóptero. Basta de golpistas".

La senadora oficialista defendió el acuerdo político que le permitió al gobierno avanzar con la reforma laboral el Congreso de la Nación: "Esta ley es absolutamente reformista. Cambia de cuajo el modelo sindical y el modelo de relaciones laborales en Argentina".

"Cuando te ponés a negociar y hacés algo democrático te dicen que sos la negociadora de la casta. Bueno, pongámonos de acuerdo. Para mí, el proceso que estamos haciendo es el proceso democrático de construcción de una ley cuando vos tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37. Nosotros en las leyes y el Presupuesto conseguimos 42 o 44 votos. Es decir mucho más de lo que necesitamos", resaltó Bullrich.

Fuente: Agencia DIB.