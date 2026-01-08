Carlos Bianco volvió a rechazar el proyecto para votar con la Boleta Única Papel en PBA

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , rechazó que por el momento se avance en una reforma política para votar con la Boleta Única Papel en la provincia de Buenos Aires, debate que desde La Libertad Avanza buscarán instalar en la Legislatura.

Si bien dejó en claro que “es muy prematuro todavía” evaluar el tema, el funcionario dijo que en principio no hay motivos para unificar la forma de votar para cargos nacionales y provinciales, para los que se usa la tradicional boleta de papel. “Hace cinco meses que quedó demostrado que el sistema vigente en la provincia es efectivo, económico y transparente”, opinó.

Bianco analizó las elecciones de 2027 y la posibilidad de compatibilizar el procedimiento electoral nacional con el provincial. “Nosotros tenemos pensado seguir trabajando de la forma que venimos trabajando. Después son leyes, hay discusiones parlamentarias. Nosotros hoy no vemos ninguna razón por la que haya que modificar el sistema de votación en la provincia de Buenos Aires porque hace cinco meses que quedó demostrado que el sistema vigente en la provincia es efectivo, económico y transparente”, señaló.

Desde Claromecó y en una entrevista con La Voz del Pueblo , la mano derecha de Axel Kicillof volvió a reclamar los fondos que le adeuda la administración de Javier Milei a la Provincia. Mientras esperan una resolución de la Corte Suprema, “gobernamos con menos recursos. Son 14,7 billones de pesos, lo que seguimos reclamando”, dijo.

Como parte de su mirada económica, planteó que “es un problema que este Gobierno haya decidido abrir las importaciones, a diferencia de lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, que cuidan su trabajo y su producción nacional”.

Como contrapartida, aseguró que “desde la Provincia estamos tratando de sostener el empleo, el trabajo, los sectores industriales, pero lamentablemente, día a día, hay una sangría de empresas que cierran, de distintos sectores”.

Finalmente, hizo referencia al “muy poco apoyo” de la gestión libertaria en los fondos educativos, y planteó que en la provincia de Buenos Aires hay 25 universidades nacionales, 3 universidades provinciales y 80 Centros Universitarios. “Los recortes y el ajuste que ha hecho el Gobierno nacional sobre el presupuesto universitario complicó mucho. Nosotros seguimos haciendo los aportes que corresponde para que puedan ir los docentes a dar sus cursos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB