Bianco dijo que el accionar de EE.UU. es "una aberración" y criticó el "alineamiento incondicional" de Milei

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. (Gobernación)

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró en declaraciones radiales que por la detención del líder venezolano Nicolás Maduro, y las amenazas de Estados Unidos (EE.UU.) hacia otros países como Colombia, México y Dinamarca, el Gobierno estadounidense de Donald Trump “se parece bastante a una dictadura”.

En diálogo con Claudio Menéndez, para Radio Comunidad Claromecó (RCC), el funcionario y mano derecha del gobernador Axel Kicillof sostuvo que el ingreso por la fuerza en Venezuela y el secuestro de “un presidente en ejercicio” como Maduro es “una aberración” y una “violación abierta del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”. Y añadió: “Uno no se deja de sorprender. El último acto fue una aberración, una violación abierta del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Ingresar a un país por la fuerza, secuestrar a un presidente. Te puede gustar o no pero es el presidente en ejercicio de ese país, secuestrarlo a través del uso de la fuerza”.

Bianco remarcó que “la gran mayoría de los países del mundo han condenado ese accionar independientemente de si tenían una simpatía o no con el presidente Maduro” y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su pronunciamiento público, al "no respetar la normativa internacional y el derecho internacional".

“Hubo mucho países europeos que dijeron que no estaban de acuerdo con Maduro, que lo consideraban una dictadura pero inmediatamente dijeron: ‘Esto no se puede hacer’", diferenció Bianco.

En tanto, el funcionario bonaerense, analizó: “Ahora acabo de ver que dicen que van a tomar el gobierno de Cuba, que amenazan a (Gustavo) Petro (presidente de Colombia), que se quieren quedar con Groenlandia que pertenece a otro país, a Dinamarca. Y habían amenazado con el canal de Panamá. Ya habían amenazado con bombardear México... ya estamos entrando en un espiral muy preocupante". Embed El alineamiento incondicional del presidente Milei a los dictados de Donald Trump deja a la Argentina en una postura de sumision frente a las arbitrariedades de una potencia extranjera.



Fragmento de la entrevista con Claudio Menéndez en Radio Comunidad Claromecó. pic.twitter.com/JRg6voFc9X — Carli Bianco (@Carli_Bianco) January 5, 2026 A su vez, a través en su cuenta de X, el ministro de Gobierno bonaerense compartió parte de la entrevista y escribió: "El alineamiento incondicional del presidente Milei a los dictados de Donald Trump deja a la Argentina en una postura de sumisión frente a las arbitrariedades de una potencia extranjera". Fuente: Agencia DIB

