martes 06 de enero de 2026
5 de enero de 2026 - 20:50

Bianco dijo que el accionar de EE.UU. es "una aberración" y criticó el "alineamiento incondicional" de Milei

El ministro de Gobierno bonaerense analizó la coyuntura internacional, tras la intervención Estados Unidos en Venezuela.

Por Agencia DIB
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. (Gobernación)

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. (Gobernación)

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró en declaraciones radiales que por la detención del líder venezolano Nicolás Maduro, y las amenazas de Estados Unidos (EE.UU.) hacia otros países como Colombia, México y Dinamarca, el Gobierno estadounidense de Donald Trumpse parece bastante a una dictadura”.

Más noticias
Ministros e intendentes en el anuncio de la licitación internacional en la cuenca del Salado.

Cuenca del Salado: se inició la licitación del tramo V de una obra clave para la provincia
Nicolás Maduro está alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

Declaró Nicolás Maduro: "No soy culpable de nada, soy un hombre decente"

En diálogo con Claudio Menéndez, para Radio Comunidad Claromecó (RCC), el funcionario y mano derecha del gobernador Axel Kicillof sostuvo que el ingreso por la fuerza en Venezuela y el secuestro de “un presidente en ejercicio” como Maduro es “una aberración” y una “violación abierta del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”. Y añadió: “Uno no se deja de sorprender. El último acto fue una aberración, una violación abierta del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Ingresar a un país por la fuerza, secuestrar a un presidente. Te puede gustar o no pero es el presidente en ejercicio de ese país, secuestrarlo a través del uso de la fuerza”.

Bianco remarcó que “la gran mayoría de los países del mundo han condenado ese accionar independientemente de si tenían una simpatía o no con el presidente Maduro” y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su pronunciamiento público, al "no respetar la normativa internacional y el derecho internacional".

“Hubo mucho países europeos que dijeron que no estaban de acuerdo con Maduro, que lo consideraban una dictadura pero inmediatamente dijeron: ‘Esto no se puede hacer’", diferenció Bianco.

En tanto, el funcionario bonaerense, analizó: “Ahora acabo de ver que dicen que van a tomar el gobierno de Cuba, que amenazan a (Gustavo) Petro (presidente de Colombia), que se quieren quedar con Groenlandia que pertenece a otro país, a Dinamarca. Y habían amenazado con el canal de Panamá. Ya habían amenazado con bombardear México... ya estamos entrando en un espiral muy preocupante".

Embed

A su vez, a través en su cuenta de X, el ministro de Gobierno bonaerense compartió parte de la entrevista y escribió: "El alineamiento incondicional del presidente Milei a los dictados de Donald Trump deja a la Argentina en una postura de sumisión frente a las arbitrariedades de una potencia extranjera".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cuenca del Salado: se inició la licitación del tramo V de una obra clave para la provincia

Declaró Nicolás Maduro: "No soy culpable de nada, soy un hombre decente"

El Castillo, el histórico edificio de Cañuelas, será un polo judicial

Puerto Quequén y un nuevo año con récord de operatividad: 9.009.768 toneladas movilizadas

Cristina: "El objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva global de petróleo... A cara descubierta"

Carbap reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios

La caída de Maduro profundizó la grieta política argentina y miles de venezolanos festejaron en el obelisco

Alonso cruzó duro a Santilli tras una crítica del ministro de Interior a Kicillof

El partido se transforma en el nuevo foco de la pelea peronista, mientras Karina lanza la carrera libertaria

La Vice de Venezuela advirtió que Maduro es el "único presidente" pero admitió que está dispuesta a un diálogo con EEUU

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ministros e intendentes en el anuncio de la licitación internacional en la cuenca del Salado.

Cuenca del Salado: se inició la licitación del tramo V de una obra clave para la provincia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Befana, una tradición italiana que también celebran las colectividades de inmigrantes en Argentina. 

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"

Por  Ana Roche