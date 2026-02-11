Kicillof fue el único gobernador en la plaza y apuntó a sus pares: "la pregunta es quién está dispuesto a plantarse"

Axel Kicillof fue hoy en único gobernador que acompañó en forma presencial la macha de oposición al proyecto de reforma laboral que encabezaron la CGT y las dos CTA en la Plaza de los dos Congresos, donde dejó un mensaje fuerte contra la iniciativa: “ es el mismo proyecto de Martínez de Hoz ”, dijo, en referencia al ministro de Economía de la dictadura.

Kicillof, como adelantó DIB ayer, estuvo en la plaza como una forma de enfatizar su rechazo a la reforma que impulsa Javier Milei , con quien protagoniza un duelo de modelos opuestos que su elección como presidente del PJ bonaerense enfatiza, en la medida de que es una señal de acumulación política de cara a la pelea electoral nacional en 2027,

El gobernador dijo desde la Plaza, en una nota con el periodista Alejandro Bercovich, que transmitió desde allí su programa en Radio Con Vos, que “es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones” y la comparó con la legislación de la dictadura.

Kicilfof apuntó también a sus pares -en especial del peronismo- que ordenaron a los senadores que les responden apoyar el proyecto. “La gran pregunta es quién está dispuesto a plantarse ante una extorsión de esta magnitud”, dijo en referencia a que el gobierno de Javier Milei genera “un estado financiero muy difícil en lo financiero” a las provincias y después presiona a sus mandatarios para que respalden sus iniciativas.

“Yo y cinco gobernadores tuvimos una reunión el otro día junto con la CGT planteándole (a la central obrera) que nosotros no vinimos por la nuestra, aclaró Kicillof. Fue una referencia a que él Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Elías Suárez (Santigo del Estero), que mantuvieron una postura dura en rechazo del proyecto.

Kicillof estaba en la plaza, en plena entrevista, cuando comenzaron los incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Varios ministros corrieron a sus vehículos y otros se refiguaron en la Casa de la Madres, donde habían estado antes de desembarcar en la manifestación.

¿Por qué la reforma no ayuda?

“Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, enfatizó Kicillof respecto de las razones por las qué, de acuerdo a su punto de vista, la reforma no ayudará a crear más empleo formal, contra lo que dice el gobierno de Javier Milei.

Para apoyar su concepción sobre el efecto nulo de la legislación laboral sobre la creación de empleo, el mandatario recordó que el periodo reciente en el que más puestos asalariados registrados formales se crearon fue a la salida de la crisis de 2001 “con los gobiernos de Néstor y Cristina, y en el inicio de eso se instauró “la doble indemnización”.

“Hay mucho engaño. Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, explicó el gobernador bonaerense.

Kicillof estuvo en la plaza al frente de una columna del Movimiento Derecho al Futuro, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Caros Bianco (Gobierno), Walter Correa (Trabajo), Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Gabriel Katopodis (Infraestructura) entre otros dirigentes de su espacio.