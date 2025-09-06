sábado 06 de septiembre de 2025
6 de septiembre de 2025 - 13:59

La Plata: dónde estarán los búnkeres de cada fuerza para esperar los resultados de las legislativas

Fuerza Patria, La Libertad Avanza, el FIT Unidad y Somos Buenos Aires esperarán desde La Plata los resultados de toda la provincia.

Por Agencia DIB
Fuerza Patria se concentrará en el Hotel Grand Brizo a esperar los resultados. (hotelgrandbrizolaplata.com)

Cuando ya faltan apenas horas para el comienzo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, las principales fuerzas ya anunciaron dónde se concentrarán para esperar los resultados. Prácticamente todas las alianzas principales lo harán en la ciudad de La Plata, donde estarán presentes las principales figuras y candidatos.

Fuerza Patria

De acuerdo a lo informado por medios platenses, Fuerza Patria concentrará su operativo electoral en el Hotel Grand Brizo, frente al Teatro Argentino y a pocas cuadras de la Gobernación.

Allí estará el gobernador Axel Kicillof junto a intendentes oficialistas que se sumarán una vez cerrados los comicios en sus distritos, como el caso del platense Julio Alak quien tiene previsto esperar los resultados en el local partidario de 54 entre 10 y 11.

También se confirmó la presencia de Sergio Massa, mientras que persisten las dudas sobre la participación de Máximo Kirchner, quien marcó distancia del gobernador con críticas que hizo en las últimas semanas.

Alianza La Libertad Avanza

Por su parte, los libertarios montarán su centro de cómputos en el salón de reuniones Vonharv, en Gonnet. Se espera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador bonaerense Sebastián Pareja encabecen la noche junto a los principales candidatos, entre ellos los candidatos de La Plata Francisco Adorni y Juan Pablo Allan. Aunque queda flotando la idea de que en algún momento de la noche arribe al salón el presidente Javier Milei.

FIT Unidad

Por el lado del FIT Unidad, sus candidatos se concentrarán a esperar los resultados en la Casa Cultural Socialista Rebelión, ubicada en 61 entre 6 y 7, hacia donde concurrirán los fiscales una vez finalizado el escrutinio en las escuelas.

Somos Buenos Aires

La cuarta fuerza en carrera, Somos Buenos Aires, armó su propio búnker en el Comité Provincia de calle 51 entre 8 y 9 en La Plata. El espacio, que agrupa a radicales, la Coalición Cívica, sectores del PRO, vecinalistas y peronistas no kirchneristas, también tendrá un centro de cómputos en Costanera Norte, CABA.

Sin embargo, los platenses encabezados por el candidato a diputado provincial Pablo Nicoletti y a concejal Leandro Bazze tendrán su propio local donde esperarán los resultados, ubicado en diagonal 74 entre 10 y 48. (DIB)

