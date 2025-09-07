Francisco Adorni tardó en votar en La Plata porque no había autoridades

Francisco Adorni fue a votar a La Plata y tardó en hacerlo porque no se había completado la mesa ante la falta de autoridades. (FOTO DIB)

El primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, Francisco Adorni, emitió su voto este domingo en el Colegio Nacional Rafael Hernández, en una jornada que comenzó con demoras debido a la ausencia del presidente de mesa designado. El dirigente, titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, se mostró distendido y declaró antes de ingresar: “Muy loco todo, pero feliz. Ojalá sea una linda jornada para todos”.

Adorni llegó al establecimiento acompañado de colaboradores y llevó facturas para fiscales y autoridades de mesa. En diálogo con la prensa, evitó críticas al kirchnerismo y, ante la consulta por el clima en un colegio universitario, sostuvo: “Bien, si nosotros estamos a favor de la universidad. Después toda la politiquería es para otro canal…”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib) “Muy contento, ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Que transcurra todo en normalidad, hay que votar y hay que participar. Es una jornada cívica que hay que disfrutarla. No puedo decir mucho más porque estamos en veda”, remarcó a DIB.

Francisco Adorni fue increpado Sin embargo, el recorrido no estuvo exento de tensión. Un joven lo increpó a los gritos al acusar que “son unos delincuentes con los discapacitados”, en alusión a los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei y a denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras el cruce, el joven dialogó con los medios y justificó su reacción: “Cuando me enteré que estaba acá, decidí venir. Vine espontáneamente a reflejar una realidad. No pueden estar impunes haciendo lo que quieren, se meten siempre con los más débiles”. Y añadió: “Es un lugar con mucho prestigio, no se merecen venir a votar acá”.

