domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 10:05

Francisco Adorni tardó en votar en La Plata porque no había autoridades

El candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza llegó con facturas para los fiscales. Tardó en votar por la falta de autoridades y fue increpado por un joven.

Francisco Adorni fue a votar a La Plata y tardó en hacerlo porque no se había completado la mesa ante la falta de autoridades. (FOTO DIB)

Francisco Adorni fue a votar a La Plata y tardó en hacerlo porque no se había completado la mesa ante la falta de autoridades. (FOTO DIB)

El primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, Francisco Adorni, emitió su voto este domingo en el Colegio Nacional Rafael Hernández, en una jornada que comenzó con demoras debido a la ausencia del presidente de mesa designado. El dirigente, titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, se mostró distendido y declaró antes de ingresar: “Muy loco todo, pero feliz. Ojalá sea una linda jornada para todos”.

Más noticias
El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko, votó en la Escuela N°2 de Florencio Varela.

Maximiliano Bondarenko: "El que las hace las paga"
Galmarini le contestó a Ritondo, que agitó sospechas en plena elección 

Cristian Ritondo denunció irregularidades y Galmarini salió al cruce en plena elección

Adorni llegó al establecimiento acompañado de colaboradores y llevó facturas para fiscales y autoridades de mesa. En diálogo con la prensa, evitó críticas al kirchnerismo y, ante la consulta por el clima en un colegio universitario, sostuvo: “Bien, si nosotros estamos a favor de la universidad. Después toda la politiquería es para otro canal…”.

Embed

“Muy contento, ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Que transcurra todo en normalidad, hay que votar y hay que participar. Es una jornada cívica que hay que disfrutarla. No puedo decir mucho más porque estamos en veda”, remarcó a DIB.

Francisco Adorni fue increpado

Sin embargo, el recorrido no estuvo exento de tensión. Un joven lo increpó a los gritos al acusar que “son unos delincuentes con los discapacitados”, en alusión a los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei y a denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras el cruce, el joven dialogó con los medios y justificó su reacción: “Cuando me enteré que estaba acá, decidí venir. Vine espontáneamente a reflejar una realidad. No pueden estar impunes haciendo lo que quieren, se meten siempre con los más débiles”. Y añadió: “Es un lugar con mucho prestigio, no se merecen venir a votar acá”.

Temas
Ver más

Maximiliano Bondarenko: "El que las hace las paga"

Cristian Ritondo denunció irregularidades y Galmarini salió al cruce en plena elección

Elecciones en la Provincia: ya votó el 29,74% del padrón

Karina Milei evitó hablar con la prensa, pero llamó a votar en un breve cruce

Votó Kicillof y dijo que "es una elección muy importante para la democracia"

Máximo Kirchner en Tolosa: "La economía me preocupa más que Karina Milei"

Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: "Es una elección clave para el país"

Se desarrollan con normalidad las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

La Plata: dónde estarán los búnkeres de cada fuerza para esperar los resultados de las legislativas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La votación para elegir 46 diputados y 23 senadores, además de concejales en los 135 municipios comenzó en la provincia de Buenos Aires.

Se desarrollan con normalidad las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko, votó en la Escuela N°2 de Florencio Varela.

Maximiliano Bondarenko: "El que las hace las paga"