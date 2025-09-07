domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 13:18

Karina Milei evitó hablar con la prensa y llamó a votar

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, evitó a los periodistas que esperaban para consultarla por el escándalo de los audios y presuntas coimas.

Karina Milei llamó a votar, pero evitó hablar con la prensa.

Karina Milei llamó a votar, pero evitó hablar con la prensa.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde arribó rodeada de militantes que la escoltaron y evitó responder preguntas del periodismo.

Más noticias
El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto este domingo en la Escuela N.º 5 de Tolosa, en La Plata.

Máximo Kirchner en Tolosa: "La economía me preocupa más que Karina Milei"
El juez Alejandro Marianello. 

Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina

“Es una jornada importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Embed

Apareció un 3% en los padrones como chicana a Karina Milei

La jornada electoral para la hermana del Presidente había arrancado con inconvenientes. En el Instituto Pedro Poveda,, los padrones que estaban expuestos en la entrada fueron vandalizados con la inscripción "3%" al lado del nombre de Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, que debe sufragar en esa institución.

El gesto fue leído como una clara chicana política, en medio del tenso escenario que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) tras la reciente filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La aparición del mensaje ocurre en un momento en el que los libertarios buscan contener el impacto de la crisis interna. La referencia al "3%" apunta a la supuesta caída en la imagen pública de LLA, una frase utilizada por la oposición en redes sociales y discursos políticos recientes.

Temas
Ver más

Máximo Kirchner en Tolosa: "La economía me preocupa más que Karina Milei"

Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina

Cristina Fernández: "En Moreno vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra"

Milei cerró la campaña con una defensa de Karina y un fuerte llamado a votar: "Estamos en empate técnico"

El chiste viral contra Karina Milei en un ascensor del Estado: su foto pegada en el botón del número 3

El motoquero que "rescató" a José Luis Espert era un barrabrava con una causa por intento de homicidio

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

El fiscal Stornelli abrió una investigación por la denuncia del Gobierno sobre espionaje ilegal

Adepa rechazó la prohibición judicial de difundir los supuestos audios de Karina Milei

La explicación de Menem al nuevo audio de Karina: "una grabación ilegal del tren fantasma"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La votación para elegir 46 diputados y 23 senadores, además de concejales en los 135 municipios comenzó en la provincia de Buenos Aires.

Se desarrollan con normalidad las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko, votó en la Escuela N°2 de Florencio Varela.

Maximiliano Bondarenko: "El que las hace las paga"