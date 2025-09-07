domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 14:18

Cristian Ritondo denunció irregularidades y Galmarini salió al cruce en plena elección

El jefe del bloque del PRO habló de trabas en el padrón digital. El director del Banco Provincia respondió que el sistema funciona con normalidad y transparencia

La mañana había comenzado sin sobresaltos para Cristian Ritondo. En Tigre, donde votó temprano en el Colegio María de Guadalupe, se mostró confiado y buscó transmitir optimismo. "Es un día lindo para que la gente vaya a votar y entienda que es una gran posibilidad. Cuando uno se imagina cambios, cosas distintas por hacer, el día es hoy", dijo tras depositar su sobre en la urna. Reconoció algunas demoras en la apertura de mesas, incluida la suya que se conformó con más de una hora de retraso, aunque aclaró que se trataba de un problema recurrente en los últimos comicios.

Pero hacia el mediodía, el clima cambió. Mientras se confirmaba que ya había votado casi el 30% del padrón bonaerense, el jefe del bloque del PRO en Diputados publicó un mensaje en X donde denunció irregularidades en el acceso al padrón digital. "De los creadores de 'se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas' llega 'se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección'. Las casualidades no existen. No quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder. Exigimos a (el gobernador de la provincia de Buenos Aires) @Kicillofok que brinde las condiciones para que los bonaerenses puedan ir a ejercer su derecho al voto", escribió.

El mensaje aludía a un episodio ocurrido en junio, cuando un corte de luz en la sede de la Junta Electoral de La Plata se produjo sobre el cierre de presentación de listas. Como consecuencia, el organismo prorrogó el plazo hasta el día siguiente. Esa prórroga fue interpretada por opositores como una maniobra que benefició al PJ al darle más horas para resolver sus diferencias internas y presentar una lista unificada. Con esa referencia, Ritondo buscó trazar un paralelismo entre aquella controversia y las supuestas fallas registradas en la consulta online del padrón durante la jornada electoral.

La respuesta llegó de inmediato. Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, lo cruzó en la misma red social: "No quieras sembrar incertidumbre, @cristianritondo. Nadie te pide tanto. Es el mismo sistema y web que en todas las elecciones previas. En este mismo instante funciona perfecto. Las elecciones se están desarrollando con total normalidad (...). El sistema electoral de PBA es íntegro, eficiente, transparente y trazable".

El contrapunto marcó un giro en la jornada de Ritondo, que por la mañana había destacado el valor de la participación ciudadana. "Esperamos que sea como en Corrientes, con una alta participación, porque votar no solo es un derecho, es también una obligación", había expresado.

La provincia de Buenos Aires concentra este domingo la primera cita electoral del 2025, con la renovación de bancas en el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense, además de concejales y consejeros escolares. El sistema es con boleta partidaria en papel, que permite optar por listas completas o cortar boleta para cargos provinciales y municipales. En octubre, el distrito más poblado del país volverá a votar, esta vez para definir representantes nacionales.

