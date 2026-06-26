La justicia ratificó que Cristina Kirchner deberá seguir utilizando tobillera electrónica

Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111.

La Cámara Federal de Casación ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá que seguir utilizando tobillera electrónica y que se mantienen la restricción al régimen de visitas y las limitaciones para acceder a la terraza del edificio de San José 1111.

La decisión fue aprobada por mayoría por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hornos y Barroetaveña votaron por rechazar el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta. Borinsky, por su parte, se pronunció en disidencia y propuso dejar sin efecto las tres restricciones.

La defensa de CFK, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían presentado el recurso argumentando que durante el año de prisión no hubo incumplimientos y que el edificio cuenta con custodia policial permanente.

El 16 de este mes, en tanto, había advertido a la expresidenta sobre la posibilidad de retirarle el beneficio de la prisión domiciliaria y enviarla a una cárcel común, luego de que dos días antes se realizara un acto frente a su departamento de San José 1111.

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