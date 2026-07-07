La CGT lanzó con las CTA un plan de protestas "a la francesa": ¿cómo será?

La CGT lanzó hoy, junto con las CTA y la UTEP, un plan de lucha “a la francesa” contra el plan económico del gobierno de Javier Milei : habrá una serie de protestas escalonada y sectoriales que arrancarán en dos semanas con movilizaciones con jubilados y tendrá a la visita del Papa León XIV como un posible punto de confluencia.

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Las definiciones se tomaron en una reunión que se desarrolló hoy en la CGT, a la que se llegó con la expectativa de los sectores más duros de declarar un paro: eso no ocurrió, pero en cambio avanzó con un esquema de protestas planificado que le pone un horizonte a la expresión del conflicto social para los próximos meses.

El modelo está calcado de la reacción que llevó adelante el movimiento sindical francés a la reforma laboral de Emmanuel Macron en Francia : paros escalonados y sectorizados, para extender en el tiempo las protestas, de modo que durante semanas siempre exista un grupo de gremios activos.

Aunque no llamaron a la huelga aún, los sindicatos argentinos copiaron el esquema secuenciado: arranca el jueves 22 con una marcha junto a los jubilados, el 7 de agosto habrá una movilización con las organizaciones sociales por el día de San Cayetano, que se repetirá en la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Este plan de acción tendrá su continuidad con una movilización al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto, para denunciar el plan económico de Milei y, en especial, “la política de endeudamiento” que sostiene el gobierno frente a la cartera que conduce Luis Caputo, que viene de anunciar un esquema para pagar todos los vencimientos de ese año y 2027.

Uno de los puntos que se acordó fue confluir en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, y darle continuidad al plan de lucha en el marco de la visita que realizará el papa León XIV durante el mes de noviembre de este año.

En ese marco, los líderes sindicales discuten la realización de un paro general.

Fuente: Agencia DIB.