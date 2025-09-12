viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 19:01

La Cámara Electoral determinó que Fuerza Patria se ubique en el centro de la boleta única

Será para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Quedará en el séptimo lugar de la papeleta.

Por Agencia DIB
La Boleta Única de Papel presenta todas las fuerzas políticas en un solo paño y hay que marcar con lapicera la elegida.&nbsp;

Tras un pedido de los apoderados de Fuerza Patria y el rechazo de la Junta Electoral bonaerense, la Cámara Nacional Electoral resolvió reubicar a Fuerza Patria en el séptimo lugar de la boleta única de papel.

Los demandantes habían argumentado que los colores asignados a las agrupaciones "Fuerza Patria" y "Liber.ar" "no resultarían suficientes para diferenciarlos" en tanto en virtud del sorteo practicado quedaron ubicados de manera contigua.

Por unanimidad, la cámara evaluó la razonabilidad del pedido y consideró que "se procura evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones".

boleta unica fuerza patria

Agregó que "en atención a las particularidades del caso de autos - en el cual quedó un espacio vacío en la boleta, y se verificó una evidente posibilidad de confusión en el electorado -, corresponde revocar la sentencia apelada, debiendo la Junta Electoral Nacional colocar a la agrupación "Fuerza Patria" en el 7° lugar de la Boleta Única de Papel que antes ocupaba el partido "Demócrata Progresista", distrito Buenos Aires, cuya participación ha decaído para este proceso electoral". (DIB)

Por  Agencia DIB