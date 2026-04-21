Kreplak llevó al Congreso el diagnóstico de los municipios bonaerenses sobre la crisis sanitaria: "hay colapso"

Convocado por la cámara de diputados el Ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, elevó las preocupaciones relevadas en la Asamblea del COSAPRO sobre la crisis sanitaria: el desmantelamiento del programa Remediar, la interrupción en el envío de vacunas y la situación crítica de la salud mental ante las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Kreplak expuso en una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación junto al presidente del bloque de UxP, Germán Martínez; el diputado Pablo Yedlin; y la vicepresidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, en un encuentro que reunió a autoridades sanitarias de distintas provincias, legisladores y organizaciones del sector para analizar la crítica situación que atraviesa el sistema de salud argentino.

Durante la jornada, Kreplak presentó el diagnóstico construido en la Asamblea del Consejo Provincial de Salud (COSAPRO) , realizada en el marco del Congreso Provincial de Salud 2026 en Mar del Plata, que reunió a representantes de 130 municipios. Allí se expresó la preocupación de intendentes, autoridades sanitarias y universidades por el impacto de la crisis socioeconómica nacional en la salud de la población, que se traduce en una mayor demanda sobre el sistema público con menos recursos. El relevamiento advierte especialmente sobre el cierre de hecho del programa Remediar, la falta de envío de vacunas por parte del Estado nacional y el deterioro del abordaje en salud mental, en un contexto de rechazo a la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Kreplak fue contundente: “ El sistema de salud de nuestra provincia ya entró en colapso. Hoy 1 de cada 4 medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto, y eso aumenta la mortalidad ”.

Advertencias coincidentes

Al respecto, Pablo Yedlin sostuvo: “El sistema de salud ya está entrando en una situación crítica. Las provincias estamos sosteniendo con enorme esfuerzo lo que Nación decidió abandonar”. Además, detalló el impacto del ajuste sobre programas esenciales como vacunación, discapacidad, hospitales, VIH, salud mental, PAMI y el histórico programa Remediar.

Desde las provincias, las advertencias fueron coincidentes. El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, denunció la interrupción de programas clave: “Hace 11 meses que no tenemos vacunas contra el HPV. Eliminan políticas sin consultar y además mantienen deudas con las provincias”. Por su parte, la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, alertó sobre el impacto directo en el territorio: “El recorte del programa Remediar golpea de lleno a la atención primaria. Si se reduce la provisión de medicamentos, el daño sanitario será inmenso, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Uno de los puntos más críticos abordados fue la situación del PAM I, que brinda cobertura a más de 5 millones de personas, en su mayoría adultos mayores. Según se expuso, la falta de pago por parte de Nación está generando una crisis sin precedentes que afecta toda la red de atención. Los datos presentados reflejan un deterioro alarmante: caída en la cobertura de medicamentos esenciales, interrupción y desorganización de campañas de vacunación, reaparición de enfermedades prevenibles, desfinanciamiento de la atención primaria y saturación de hospitales.

En particular, se destacó que el programa Remediar —que históricamente garantizaba medicamentos para el 85% de las consultas en centros de salud— se encuentra prácticamente desmantelado, dejando sin cobertura tratamientos básicos y afectando de manera directa a la población más vulnerable.

Los participantes coincidieron en que no se trata de una crisis coyuntural, sino de una decisión política que redefine el modelo sanitario argentino, desplazando el rol del Estado como garante del derecho a la salud y profundizando las desigualdades en el acceso a la atención. El encuentro tuvo como objetivo visibilizar la gravedad de la situación y avanzar en la construcción de estrategias conjuntas entre provincias, legisladores y organizaciones para defender el sistema público de salud y garantizar el acceso equitativo a la atención.

Participaron también las diputadas Luana Volnovich, Paula Penacca y Natalia Zaracho, junto a autoridades sanitarias provinciales, representantes sindicales y organizaciones del ámbito de la salud.

Fuente: Agencia DIB.