viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 10:24

Kicillof en Necochea: "Defendemos el turismo porque es trabajo argentino"

En Necochea, el gobernador Kicillof señaló que “las políticas económicas del Gobierno nacional están destruyendo el turismo en toda la Argentina".

Por Agencia DIB
El gobernador Kicillof en su visita a Necochea.

El gobernador Kicillof en su visita a Necochea.

La tercera Conferencia de Verano fue frente al mar.

La tercera Conferencia de Verano fue frente al mar.

El gobernador también anunció importantes obras en Quequén.

El gobernador también anunció importantes obras en Quequén.

El gobernador Axel Kicillof encabezó en la ciudad de Necochea una nueva Conferencia de Verano -la tercera-, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el intendente local, Arturo Rojas.

Más noticias
El mandatario Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, suscribieron la adhesión de seis municipios a la iniciativa de prevención del delito juvenil y abordaje sociocomunitario. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Seguridad: Kicillof apuntó a la quita de fondos del Gobierno de Milei y firmó acuerdos con intendentes
El gobernador Axel Kicillof, en la marcha contra la reforma laboral. 

Kicillof fue el único gobernador en la plaza y apuntó a sus pares: "la pregunta es quién está dispuesto a plantarse"

Allí, Kicillof destacó que “las políticas económicas del Gobierno nacional tienen ganadores y perdedores: mientras hay récords de turistas argentinos en Brasil y de ocupación en Punta del Este, están destruyendo el turismo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”.

Turismo en la Argentina

Kicillof en Necochea rs (1)
La tercera Conferencia de Verano fue frente al mar.

La tercera Conferencia de Verano fue frente al mar.

Las cifras oficiales señalan que desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto al periodo anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de febrero, registrando un descenso del 7,8% en comparación a la última temporada.

El gobernador agregó que “cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia. Lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico: desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”.

Kicillof y la nueva Estación Transformadora de Quequén

Kicillof en Necochea rs
El gobernador también anunció importantes obras en Quequén.

El gobernador también anunció importantes obras en Quequén.

En la tercera Conferencia de Verano del 2026, el gobernador bonaerense también anunció que se comenzará la construcción de la estación transformadora. Será a partir de una inversión de $31.000 millones y dará respuesta a la demanda de energía eléctrica del puerto y de la región.

Ante un Estado nacional que desertó, la Provincia va a seguir acompañando a los municipios, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores bonaerenses para construir entre todos la mejor temporada posible”, concluyó Kicillof.

Además del intendente de Necochea, Arturo Rojas, estuvieron en el balneario La Hélice otros los jefes comunales de la región: Pablo Barrena, de Lobería; Julio Marini, de Benito Juárez; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Sebastián Ianantuony, de General Alvarado; y Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Seguridad: Kicillof apuntó a la quita de fondos del Gobierno de Milei y firmó acuerdos con intendentes

Kicillof fue el único gobernador en la plaza y apuntó a sus pares: "la pregunta es quién está dispuesto a plantarse"

Kicillof habilitó el Acueducto Norte que brinda agua potable a barrios del Gran La Plata

Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, tras un acuerdo con el kirchnerismo

La Provincia modifica la fórmula del canon por el uso y la explotación del agua

Cristina Kirchner: más de 80 artistas plásticos se movilizan reclamando su libertad

El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea

Con amplio respaldo, Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad

Se tensa la paritaria: Kicillof propuso 3% para febrero y advirtió que tiene poco margen para más

Ordenan devolverle a Cristina Kirchner la pensión de Néstor, y a la vez piden embargarle el departamento

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue votado ampliamente en Diputados.

El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal. 

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

Por  Ana Roche