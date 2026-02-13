Kicillof en Necochea: "Defendemos el turismo porque es trabajo argentino"

El gobernador Axel Kicillof encabezó en la ciudad de Necochea una nueva Conferencia de Verano -la tercera-, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el intendente local, Arturo Rojas.

Kicillof fue el único gobernador en la plaza y apuntó a sus pares: "la pregunta es quién está dispuesto a plantarse"

Seguridad: Kicillof apuntó a la quita de fondos del Gobierno de Milei y firmó acuerdos con intendentes

Allí, Kicillof destacó que “las políticas económicas del Gobierno nacional tienen ganadores y perdedores: mientras hay récords de turistas argentinos en Brasil y de ocupación en Punta del Este, están destruyendo el turismo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina ”.

Las cifras oficiales señalan que desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto al periodo anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de febrero, registrando un descenso del 7,8% en comparación a la última temporada.

El gobernador agregó que “cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia. Lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico: desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”.

Kicillof y la nueva Estación Transformadora de Quequén

Kicillof en Necochea rs El gobernador también anunció importantes obras en Quequén.

En la tercera Conferencia de Verano del 2026, el gobernador bonaerense también anunció que se comenzará la construcción de la estación transformadora. Será a partir de una inversión de $31.000 millones y dará respuesta a la demanda de energía eléctrica del puerto y de la región.

“Ante un Estado nacional que desertó, la Provincia va a seguir acompañando a los municipios, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores bonaerenses para construir entre todos la mejor temporada posible”, concluyó Kicillof.

Además del intendente de Necochea, Arturo Rojas, estuvieron en el balneario La Hélice otros los jefes comunales de la región: Pablo Barrena, de Lobería; Julio Marini, de Benito Juárez; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Sebastián Ianantuony, de General Alvarado; y Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves.

Fuente Agencia DIB