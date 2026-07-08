miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 20:17

Karina Milei encabezó la reunión de la mesa política y el Gobierno fijó como prioridad la agenda parlamentaria

Fue el primer encuentro tras la salida de Manuel Adorni y con Diego Santilli ya instalado como jefe de Gabinete.

Por Agencia DIB
Karina Milei, con Santili, Luis Caputo, Patrciai Bullrich, los Menem, Devitt, Santiago Caputo y Sebastián Fernández.&nbsp;

Karina Milei, con Santili, Luis Caputo, Patrciai Bullrich, los Menem, Devitt, Santiago Caputo y Sebastián Fernández. 

Prensa Presidencia.

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este miércoles en la Casa Rosada con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el primer encuentro realizado tras la salida de Manuel Adorni del cargo.

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Según informaron fuentes oficiales, el espacio funcionará desde ahora con una periodicidad semanal para realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Poder Ejecutivo y de la agenda parlamentaria.

La reunión se extendió durante casi dos horas y juntó, además de Karina Milei y Santilli, al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante el encuentro, los representantes del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos y serán enviadas a Diputados a partir del 20 de julio.

Caputo presentó además un informe sobre la situación económica y destacó los últimos datos del INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo. También expuso los avances de las iniciativas que impulsa junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Otro de los temas abordados fue la cobertura de salud de las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias junto al Servicio Meteorológico Nacional ante la posible llegada del fenómeno El Niño.

En su debut formal al frente de la coordinación política del Gobierno, Santilli expuso el estado de las negociaciones con gobernadores de distintas fuerzas para reunir apoyos a las reformas que el oficialismo busca aprobar en el Congreso. Horas antes del encuentro había recibido en la Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La principal apuesta legislativa de La Libertad Avanza es avanzar con la reforma electoral que suspende las PASO para las elecciones de 2027. El Gobierno negocia con gobernadores aliados la habilitación de listas colectoras como parte del acuerdo para conseguir respaldo parlamentario.

En paralelo, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de los cambios al régimen de Zona Fría, que ya obtuvo media sanción en Diputados y propone reducir subsidios al gas en gran parte del país, manteniendo los beneficios para la Patagonia, la Puna y Malargüe. Según estimaciones oficiales, la modificación permitiría un ahorro fiscal superior a los 270 mil millones de pesos.

Con la nueva conducción política ya definida, el Gobierno apuesta a fortalecer la coordinación interna y llegar con mayor capacidad de negociación a la segunda mitad del año legislativo, donde concentra sus expectativas en las reformas económicas y electorales que considera estratégicas.

Fuente: Agencia DIB.

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