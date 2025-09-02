Javier Milei no irá al show de Fátima Flores, preocupado por la suba del dólar y la difusión de audios

El presidente Javier Milei suspendió su visita a la ciudad de Las Vegas , donde iba a asistir a un show de su exnovia Fátima Flores , en medio de la doble crisis del gobierno por la difusión de audios sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , pero confirmó que irá a Los Ángeles, donde asistirá a un evento organizado por el polémico economista Michael Milken.

Desde Casa Rosada no dieron precisiones sobre la actividad presidencial, pero la propia Flores había anticipado la presencia de Milei en su show en la ciudad del Mojave, que fue publicitada incluso en los afiches de esa actividad, que se realizará el viernes.

Ahora, fuentes del Ejecutivo indicaron a DIB que Milei participará en la recorrida de campaña por Moreno que marcará el fin de la campaña electoral de La Libertad Avanza y después viajará a Estados Unidos, aunque no tiene previsto un paso por Las Vegas. Así, el presidente viaje iniciará el jueves y el viernes volverá al país para estar aquí durante las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires.

En Los Ángeles, Milei participará en una actividad de la Fundación Milken, de la que participarán unos 80 asistentes y que se llevará a cabo en una de las propiedades del economista en Malibú.

Milken es mundialmente conocido como “el rey de los bonos basura”: fue sentenciado a 10 años de prisión. En los 80 el empresario se declaró culpable de cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos y fue sentenciado a una década de prisión. Fue beneficiado con un indulto firmado por Donald Trump en su primer mandato.

Michael Milken es un conocido de Milei, quien ya lo visitó el año pasado y lo definió como alguien “que ha mantenido incolumne defendiendo los verdaderos principios del capitalismo y las ideas de la libertad ”. La fama del norteamericano inspiró la creación del villano de la película Wall Street, de Gordon Gekko en 1987.

Pese a que ni irá a Las Vegas, el libertario reagendó el encuentro con empresarios del rubro hoteleros, que se celebrará en Los Ángeles, y que podría incluir la participación del reconocido deportista Rafael Nadal de poder coordinar agenda y viajar a Los Ángeles.