Día de la Industria: con críticas a Milei, el sector dice que no hay "nada para festejar"

En un contexto desfavorable para la producción nacional, causada por la caída de la demanda y la apertura de importaciones, un grupo de 37 organizaciones que conforman la Confederación de Sindicatos de la República Argentina (Csira) lanzó un demoledor documento por el Día de la Industria.
Bajo el título “Nada para festejar”, este sector advierte sobre una caída en la producción, en el empleo y en los salarios. Con una caída de la producción industrial en el primer semestre, el documento resalta que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero, unas 1.400 empresas y 1.669 firmas activas vinculadas a la construcción.
“A casi dos años de la asunción del actual Gobierno, las políticas de apertura indiscriminada de importaciones, desmantelamiento de políticas de incentivo, atraso cambiario, despidos, reducción salarial y tope a las paritarias, golpean duramente a las fábricas, a sus trabajadores y desarman la estructura productiva nacional. Las organizaciones sindicales de la industria argentina estamos convencidas que no hay nada que festejar”, reza el documento cuyas principales firmas son las de la UOM, Smata y la Uocra, entre otros.
Como viene informando DIB, la situación laboral, con despidos y suspensiones, y el cierre de pymes en la provincia de Buenos Aires es preocupante. De hecho, las autoridades del Gobierno de Axel Kicillof lo vienen alertando desde hace tiempo.