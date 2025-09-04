jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 12:19

Javier Milei felicitó a las fuerzas federales por "el mejor operativo de la historia" en Moreno

El Presidente destacó los cuidados de los efectivos policiales durante el cierre de campaña bonaerense.

Por Agencia DIB
Javier Milei saluda a asistentes al acto de cierre de campaña en Moreno. (X @LLibertadAvanza)

El presidente Javier Milei destacó el operativo de seguridad desplegado por las fuerzas federales durante el acto de cierre de la campaña bonaerense celebrado el pasado miércoles en el municipio de Moreno y les agradeció a los efectivos por la tarea en el barrio de Trujui. En una breve comunicación expuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales, se lo escucha al mandatario calificar el operativo como “el mejor de la historia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963415941720469898&partner=&hide_thread=false

“Comando unificado de las Fuerzas Federales, habla el Presidente Javier Milei. Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia”, se le escucha decir al mandatario en un saludo recibido por los handys de los efectivos de seguridad.

El mensaje concluye: “Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias. Viva la libertad, carajo”.

“Ponen el cuerpo”

La ministra Bullrich, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores el próximo 26 de octubre, destacó además el control de las fuerzas de seguridad durante el evento que se celebró este miércoles en la Primera Sección Electoral, en un barrio que concentró a un sector de vecinos en repudio de la visita de la masa libertaria.

“El presidente Javier Milei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno”, compartió Bullrich, y concluyó: “Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.

Incidentes

Durante el evento, se produjeron algunos incidentes entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento. Se registraron corridas, empujones, piedrazos y al menos un joven fue detenido por la Gendarmería.

Los disturbios tuvieron lugar poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club Villa Ángela. En el marco de los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo “una botella y algunas piedras”, lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden.

La organización del operativo buscaba evitar lo acontecido el martes 26 de agosto en Lomas de Zamora, cuando un grupo de vecinos arrojaron objetos e insultaron a la delegación libertaria que protagonizaba una caravana de campaña. (DIB) MM

