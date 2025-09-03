miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 11:15

Javier Milei: "El kirchnerismo va a todo o nada, desde destruir el plan económico a intentar matarme"

En una entrevista con el periodista francés Louis Sarkozy publicada el mismo día del cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el Presidente aseguró que la oposición quiere frenar su plan "a cualquier costo".

Por Agencia DIB
Javier Milei y Louis Sarkozy en la entrevista subida al canal de YouTube 21NewsBE. (Captura de video)

Javier Milei y Louis Sarkozy en la entrevista subida al canal de YouTube 21NewsBE. (Captura de video)

Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña en Moreno, rodeado de alertas por su seguridad, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su Gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida. Así, el mandatario afirmó: “El kirchnerismo va a intentar matarme”.

Más noticias
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Kicillof cruzó a Milei por las denuncias sobre el acto en Moreno y pidió que la gente no vaya
Javier Milei y Guillermo Francos.

El Gobierno restituyó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso repuso

Las declaraciones de Milei se dieron en el contexto de una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que fue subida este miércoles a YouTube.

Embed - Javier Milei, Presidente de la Nación Argentina – Episodio 5 | En Toda Libertad con Louis Sarkozy

“Quemar las naves”

Consultado sobre la conflictividad política, Milei destacó: “El kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de ‘quemar las naves’. Es a todo o nada, y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación, a hacer manifestaciones violentas en la calle, o intentar matarme. Si fuera el caso, también inventarme cualquier tipo de aberración o inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

Y disparó: “Son los últimos manotazos de ahogados de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”.

“Mi hermana hizo un trabajo fenomenal”

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana Karina Milei: "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal".

Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son Gobierno, destruyen el país", sostuvo. Además, calificó a los socialistas como "psicópatas, y no vale la pena discutir con un psicópata”. (DIB) MM

Temas
Ver más

Kicillof cruzó a Milei por las denuncias sobre el acto en Moreno y pidió que la gente no vaya

El Gobierno restituyó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso repuso

Javier Milei cierra la campaña libertaria en Moreno en un acto junto a su hermana Karina

Axel Kicillof: "Lo que le pasa al pueblo argentino es una calamidad y el único responsable es Javier Milei"

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

La oposición, al borde de causarle a Milei dos duras derrotas políticas en medio de la crisis por los audios

Al final, Milei no irá al show de Fátima, preocupado por el impacto de la suba del dólar y la crisis de los audios

La explicación de Menem al nuevo audio de Karina: "una grabación ilegal del tren fantasma"

Milei furioso por la difusión de otro audio de Karina: "Hay espías disfrazados de periodistas"

Día de la Industria: con críticas a Milei, el sector dice que no hay "nada para festejar"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo de las elecciones. 

Definen cuánto cobrarán los policías afectados a las elecciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei y Louis Sarkozy en la entrevista subida al canal de YouTube 21NewsBE. (Captura de video) video

Milei: "El kirchnerismo va a todo o nada, desde destruir el plan económico a intentar matarme"

Por  Agencia DIB