martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 18:16

Javier Milei, al borde de sufrir otras dos duras derrotas políticas en medio de la crisis de los audios

En el Senado, José Mayans negocia para avanzar con el rechazo al veto de la ley de Emergencia en Discapacidad. También quieren limitar el uso de los DNU.

Por Agencia DIB
El senador José Mayans conversa con su par Anabel Fernández Sagasti.&nbsp;

El senador José Mayans conversa con su par Anabel Fernández Sagasti. 

La oposición se apresta a ratificar el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, lo que supondrá otra derrota política fuerte para el presidente en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre las supuestas las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Más noticias
La expresidenta Cristina Fernández, detenida en su departamento de Buenos Aires.

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández
Milei con Fátima Flores, cuando eran pareja. 

Al final, Milei no irá al show de Fátima, preocupado por el impacto de la suba del dólar y la crisis de los audios

El senador José Mayans, jefe del interbloque, lleva adelante las negociaciones para replicar al menos el número que tuvo la ley cuando se sancionó, el julio: 55 voluntades a favor. Es la clave: si se replica, se alcanzarán los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el decreto, que ya fue rechazado por Diputados.

Si la ley queda vigente, Milei se verá obligado a actualizar el monto de las prestaciones que reciben los operadores del sistema. El presidente aduce que esa medida complicaría el equilibrio fiscal y por eso la rechaza, pero el colectivo que representa a los discapacitados -además de la oposición- replica que el gobierno puede financiar la ley modificando el destino de otras partidas, además de desestimar que el impacto en las cuentas públicas sea realmente significativo.

Si la ley queda vigente, Milei se verá obligado a actualizar el monto de las prestaciones que reciben los operadores del sistema.

Los opositores confían en dar otro golpe político fuerte a Milei, también el jueves en el senado: quitarle la potestad de gobernado sin casi tener en cuenta al Congreso, algo que el presidente viene haciendo a través de un uso intensivo de los decretos.

Para eso, los opositores quieren modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y funcionen ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo.

Lo hace introduciendo dos cambios. Por un lado, fija un plazo de 90 días para que el DNU deba tratarse en el Congreso y establece que, de no aprobarse, perderá vigencia de manera automática. Por el otro, establece que bastará el rechazo de una cámara para que el DNU sea volteado (y no de las dos cámaras, como establece hoy la ley).

Temas
Ver más

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

Al final, Milei no irá al show de Fátima, preocupado por el impacto de la suba del dólar y la crisis de los audios

La explicación de Menem al nuevo audio de Karina: "una grabación ilegal del tren fantasma"

Milei furioso por la difusión de otro audio de Karina: "Hay espías disfrazados de periodistas"

Día de la Industria: con críticas a Milei, el sector dice que no hay "nada para festejar"

El pan en crisis: más de 600 locales cerrados y drástica caída del consumo

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

Conurbano: Axel Kicillof y Javier Milei juegan fuerte antes de las elecciones

Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año

Encuestas cruzadas y un escenario incierto en provincia de Buenos Aires

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los dólares estadounideses.

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Intento de homicidio en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Por  Agencia DIB