lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025 - 20:18

Informe sobre los gastos de los Concejos Deliberantes: ¿cómo se ubican los municipios bonaerenses?

Según la Fundación Libertad y el CISE, el gasto de los Concejos Deliberantes representa, en promedio, el 3,26% del presupuesto total de sus municipios.

Por Agencia DIB
Junín, una de las ciudades con menor gasto por concejal.

Municipalidad de Junín

Un informe sobre los Gastos de los Concejos Deliberantes de 76 ciudades, elaborado por la Fundación Libertad y el CISE (Centro de Investigaciones Sociales y Económicas), puso en relieve las diferencias en el manejo presupuestario de las pequeñas legislaturas locales. El análisis de los presupuestos 2025 revela que el gasto total de los Concejos Deliberantes en las 76 localidades asciende a $ 335.241 millones.

El Costo Anual por Concejal es en promedio de $ 259,3 millones ($ 21,6 millones mensuales). Sin embargo, la brecha entre municipios es grande. La ciudad misionera de Posadas encabeza la tabla con el costo más alto por concejal: $ 1,441 millones al año, desplazando a San Miguel de Tucumán. En el otro extremo, las ciudades con menor gasto por concejal son Comandante Fernández (Chaco), con $ 24,7 millones, y Junín, con $ 29 millones anuales.

El informe subraya que, al igual que en las legislaturas nacionales y provinciales, la mayor parte del presupuesto de los Concejos se destina al rubro personal. En promedio, el 85,2% del gasto de los concejos analizados se explica por remuneraciones de concejales, asesores y empleados. Casi nueve de cada diez pesos invertidos se destinan a personal.

Concejos Deliberantes

En 29 de las 56 ciudades con información disponible, la proporción de gasto en personal supera el 90%. Los casos más extremos son San Isidro (99,19%), Vicente López (98,97%) y General Rodríguez (98,79%). Otras ciudades con cifras superiores al 98% son General Pueyrredon, Berisso y Maipú. Enfrente, municipios como Rawson (31,93%) y Florencio Varela (42,53%) tienen ratios muy por debajo de la media.

El gasto de los Concejos Deliberantes representa, en promedio, el 3,26% del presupuesto total de sus respectivos municipios. No obstante, ciertas jurisdicciones tienen una participación significativamente mayor. Posadas lidera nuevamente con un 14,79% de su presupuesto total destinado al Concejo, gastando 3,32 veces más en el Concejo que en su plan de obras públicas.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, los costos por concejal varían drásticamente. Mientras algunos municipios se acercan al promedio general de las 76 ciudades analizadas ($ 259,3 millones), otros se ubican entre los más bajos del país. Los municipios con los costos más altos por edil son Lomas de Zamora y Tigre, mientras que Junín se ubica como el segundo con menor costo por concejal de las 76 ciudades analizadas.

Ranking bonaerense: 24) Lomas de Zamora, $ 247.986.164; 26) Tigre, 246.045.395; 27) San Martín, 230.750.000; 28) San Isidro, 223.092.111; 29) Moreno, 220.822.158; 31) La Matanza, 218.315.099; 32) Vicente López, 205.001.342; 34) Avellaneda, 180.073.994; 37) La Plata, 166.510.727; 38) Bahía Blanca, 158.047.597; 40) Escobar, 149.616.163; 42) Malvinas Argentinas, 147.916.667; 44) Quilmes, 144.538.079; 47) Almirante Brown, 133.960.833; 49) General Rodríguez, 115.550.000; 51) José C. Paz, 113.750.000; 53) Lanús, 113.005.597; 55) 3 de Febrero, 99.349.812; 57) Luján, 85.678.800; 58) Tandil, 80.445.517; 59) San Miguel, 78.989.581; 60) Florencio Varela, 78.245.374; 61) Berisso, 74.772.086; 63) Berazategui, 68.254.788; 64) Necochea, 61.607.227; 65) Ituzaingó, 57.850.523; 67) Olavarría, 55.152.500; 68) Morón (2024), 53.011.996; 70) Junín, 29.000.388.

San Isidro (99,19%), Vicente López (98,97%) y General Rodríguez (98,79%) se destacan a nivel nacional porque prácticamente todo su presupuesto se destina a personal. Otros municipios bonaerenses también superan el 90% del gasto total del Concejo destinado a personal, como Quilmes (97,56%), Berazategui (97,41%), Luján (97,13%), Necochea (97,04%) y Junín (96,09%). En el otro extremo, Florencio Varela presenta uno de los ratios más bajos, destinando el 42,53% de su presupuesto del Concejo a personal.

La Matanza ($ 2.846), Florencio Varela ($ 3.783) y Morón ($ 3.842) se ubican entre los municipios que menos gastan por habitante en el país, encontrándose casi siete veces por debajo del promedio general. En cambio, municipios como Tigre ($ 13.212), San Isidro ($ 18.011) y Vicente López ($ 17.430) presentan cifras más elevadas que el resto del Conurbano. La baja cifra per cápita en los municipios más poblados del Conurbano (como La Matanza) se explica por su alta población, a pesar de que sus presupuestos totales para el Concejo no son proporcionalmente bajos.

Fuente: Agencia DIB

