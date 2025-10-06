lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 09:44

Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

“Por razones de índole operativa”, se reprogramó para el 25 de noviembre el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el Inmobiliario.
Novedades sobre el Inmobiliario.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba), prorrogó la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que vencía el 9 de octubre. Ahora, los contribuyentes, tendrán hasta el martes 25 de noviembre, para cumplir n los mismo términos y condiciones, y así obtener la bonificación de hasta el 10%.

Más noticias
Scott Bessent y Luis Caputo durante la visita del funcionario norteamericano a Argentina. 

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro
En un contexto de crisis económica por pérdida del consumo y del poder adquisitivo, la gente consultada sobre qué destino tendría un aumento de ingresos del 25 por ciento tuvo respuestas variadas.

¿Qué harías con un 25% más de ingresos?

De acuerdo a una Disposición que se publicó hoy en el Boletín Oficial, “por razones de índole operativa”, se reprogramó el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto y habilitar “los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago”, de las y los contribuyentes.

Arba recuerda que quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar la última cuota del año, la bonificación será de hasta el 10%. También, se podrá abonar desde la web de Arba (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

Además, estará disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que se recibirá en las próximas semanas por correo electrónico, el cual se encontrará vigente hasta el nuevo vencimiento de la cuota. Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherir los impuestos al débito automático

Arba permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas. (DIB)

Temas
Ver más

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

¿Qué harías con un 25% más de ingresos?

Kicillof deberá esperar: el Senado volvió a postergar el proyecto de financiamiento

Indec: el ingreso promedio fue de $ 879.285 en el segundo trimestre, con descenso de la desigualdad

Tras el ambiguo mensaje de Scott Bessent,  Caputo y Bausili viajan de urgencia a Washington

El FMI volvió a pedirle al Gobierno que acumule reservas y le reclamó "amplio apoyo político"

Cuenta DNI: los beneficios de octubre y los descuentos por el Día de la Madre

Argentina recupera el estatus de país libre de influenza aviar y vuelve a exportar

Otro día de tensión financiera: el dólar subió $50 pese a que hubo una fuerte intervención oficial

Nación declaró a 10 municipios bonaerenses en emergencia agropecuaria

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Jóvenes en una fiesta. (Wolfgang/Pexels.com)

La Justicia de Bahía Blanca le impidió a jóvenes acusadas de violentas ir a una fiesta

Por  Agencia DIB