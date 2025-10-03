José Luis Espert ratificó su candidatura en Provincia: "No me bajo nada"

El diputado José Luis Espert se reunió anoche en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y ratificó que no se baja de su candidatura.

En medio de una jornada cargada de tensiones políticas y versiones cruzadas, el economista y actual diputado nacional José Luis Espert ratificó esta noche su candidatura en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA). “No me bajo nada”, escribió en la red social X.

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

El tuit fue en respuesta a un mensaje del periodista Eduardo Feinmann , quien había deslizado la posibilidad de que el legislador abandonara la contienda. La afirmación fue rápidamente compartida por el presidente Javier Milei , en un gesto de respaldo que buscó poner fin a las especulaciones sobre su continuidad.

Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute! https://t.co/2UFq3esrvg

Las dudas sobre la permanencia de Espert en la boleta oficialista crecieron tras una reunión privada que mantuvo anoche con Milei en la Quinta de Olivos . La visita se produjo en paralelo a otra cumbre política: el encuentro del Presidente con Mauricio Macri. Según trascendió, el exmandatario condicionó un eventual acercamiento con el oficialismo a la salida de Espert de la lista en territorio bonaerense. Ese dato aceleró los rumores y dejó al economista en el centro de la tormenta.

Embed - ¡EXPLOSIVO! Feinmann mostró un video inédito de Espert en la casa de Machado

Espert, que actualmente preside la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera política. Las dudas sobre su futuro en la campaña comenzaron a crecer a partir de entrevistas televisivas en las que no pudo dar respuestas contundentes acerca de si había recibido aportes del empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

Clima enrarecido

El clima se enrareció aún más tras la publicación de un informe de Hugo Alconada Mon en La Nación, que reveló un documento del Bank of America con una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020 por una empresa guatemalteca llamada Minas del Pueblo, atribuida a Machado.

Ese movimiento financiero fue utilizado como prueba en el proceso judicial estadounidense que concluyó en 2023 con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia del empresario. El expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado en Texas, incorporó la operación como evidencia clave.

El video de José Luis Espert

La revelación obligó a Espert a modificar un mensaje que planeaba difundir en redes sociales. El jueves por la noche, compartió un video en el que intentó explicar su situación, aunque no consiguió calmar las sospechas. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció públicamente que el diputado deberá dar más detalles:

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, expresó en conferencia de prensa.

Las dudas internas no provienen únicamente del PRO, ya que el jefe de Gabineta, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestaron públicamente sus reservas sobre la continuidad del candidato. Dentro del oficialismo también comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre la conveniencia de sostener a Espert en la boleta bonaerense, considerando la magnitud de la controversia.

Investigación

A las revelaciones financieras se suma un expediente judicial que se tramita en Argentina. En el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi se investiga a Espert por presunto lavado de dinero en el marco de la campaña presidencial de 2019. En ese caso se registraron cinco viajes en avión realizados junto a Machado, pese a que el legislador había declarado públicamente que sólo había compartido “una vez” un vuelo con el empresario.

La confluencia de causas judiciales, presiones políticas y tensiones dentro de la coalición dejan a Espert en una posición frágil. Su resistencia a renunciar despeja, al menos por ahora, las dudas sobre la lista bonaerense, el distrito electoral más importante del país. Pero el respaldo de Milei convive con las exigencias de Macri y las advertencias de aliados internos que piden “transparencia absoluta”.

¿Qué pasa si Espert se baja?

El escenario político en la provincia de Buenos Aires podría cambiar si el Gobierno decide correr al diputado. Este año se estrena la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país y Buenos Aires no es la excepción, por lo que las papeletas ya están impresas y aguardan al 26 de octubre para salir a la luz.

Sin embargo, en caso de que un candidato se baje, ya no quedaría tiempo para poder volver a imprimir las boletas y, en caso de una eventual salida de Espert, su imagen y nombre se mantendrán en el BUP que se usará el día de la elección.

De hecho, las boletas ya están listas para ser repartidas desde el lunes pasado, luego de haber sido confeccionadas a través de distintas licitaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.

Además, como consecuencia directa de la salida de Espert, la segunda de la lista sube automáticamente al primer lugar. En este caso, se trata de la periodista y conductora Karen Reichardt, la elegida del presidente Javier Milei para ir en la segunda ubicación.

En tanto, el diputado del PRO Diego Santilli ascenderá al número dos y todos los demás subirán un lugar.

El PRO tiene un antecedente de este tipo en 2015, cuando Mauricio Macri decidió desplazar de su candidatura a Fernando Niembro, de la lista de Cambiemos.