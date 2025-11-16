domingo 16 de noviembre de 2025
16 de noviembre de 2025 - 13:20

Fate: trabajadores reclaman actualización salarial tras once meses sin incrementos

La tensión en la planta de San Fernando de la firma Fate derivó en la suspensión de referentes de las protestas.

Por Agencia DIB
Trabajadores de la planta de Fate en San Fernando.

Trabajadores de la planta de Fate en San Fernando.

La empresa de neumáticos Fate enfrenta un conflicto creciente con sus trabajadores, quienes reclaman una actualización salarial luego de once meses sin incrementos. La tensión derivó en la suspensión de referentes de las protestas.

Durante la semana pasada, los empleados de la planta de San Fernando manifestaron su malestar mediante un escrito dirigido a las autoridades, asambleas internas y una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, en la nota presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) ante la gerencia de Relaciones Laborales, los delegados instaron: “Los trabajadores de Fate, quienes hace años venimos brindando nuestro esfuerzo en cada jornada laboral, reclamamos a la patronal de Fate terminar con el silencio sobre la negociación salarial impuesto por ella misma, el cual implica en los hechos un intento de rebaja salarial”.

El reclamo de los trabajadores de Fate

La entrega del documento estuvo acompañada por una asamblea y una movilización dentro del establecimiento. Según el gremio, la compañía respondió restringiendo el ingreso a la representación sindical que encabezó el reclamo y suspendiendo a parte del personal involucrado. Al respecto, desde el Sutna advirtieron que “si bien hasta ahora la cantidad de compañeros suspendidos alcanza el número de seis, según un comunicado emitido por la empresa, las sanciones se extenderán a ‘todo el personal involucrado’”.

Frente a este escenario, el sindicato anticipó que continuará con las medidas de fuerza y confirmó la presentación de una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo, con una serie de reclamos que buscan que la empresa cumpla. (DIB)

