Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria a Spagnuolo y a otros 14 sospechosos

El fiscal federal Franco Picardi convocó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y a otras 14 personas por un supuesto esquema de coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos.

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue citado a indagatoria.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo, especialmente en el suministro de medicamentos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.

El llamado se produjo tras el levantamiento del secreto de sumario y luego de que el fiscal federal Franco Picardi considerara que se alcanzó el nivel de sospecha exigido por el artículo 294 del Código Procesal Penal.

Más indagatorias

Además de Spagnuolo, fueron convocadas otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios y actores del sector privado vinculados a droguerías y proveedores de insumos de alto costo. La investigación apunta a un supuesto esquema de sobreprecios y sobornos que habría perjudicado directamente al Estado y a una población especialmente vulnerable: personas con discapacidad que dependen de pensiones no contributivas y que no cuentan con otra cobertura de salud.

La causa se inició tras la difusión de audios en los que se escucha a una voz atribuida a Spagnuolo describir un mecanismo de retornos del 3% en la compra de medicamentos. Los registros, publicados en agosto por un medio digital, también mencionaban a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno fue imputado. Tras la aparición del material, el presidente Javier Milei removió por decreto al funcionario.

La defensa de Spagnuolo

Sin embargo, la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial. “Parece que es mi voz, pero no soy yo”, habría comentado el exfuncionario a su entorno. Su equipo legal ya anticipó que solicitará una pericia sobre las grabaciones, mientras el propio Spagnuolo niega haber mantenido esas conversaciones y asegura que no reconoce los fragmentos difundidos.

El fiscal Picardi, no obstante, afirmó que la estructura delictiva investigada no se limita a los audios. Según fuentes judiciales, existiría más material audiovisual que compromete a Spagnuolo, así como indicios de un esquema “estructurado y sostenido” de direccionamiento de contrataciones utilizando el sistema informático SIIPFIS como pantalla de transparencia. Entre los indagados también figura el ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, quien habría articulado un circuito paralelo de pedidos de coimas.

La investigación abarca supuestos acuerdos ilegales con droguerías para garantizar adjudicaciones, fijar precios por encima del valor real y asegurar pagos de coimas a cambio de contratos. Todo ello en un área crítica del Estado que gestiona medicamentos y tratamientos de alto costo para personas con discapacidad, incluidas madres de siete hijos, mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad y pacientes sin cobertura médica.

