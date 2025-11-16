domingo 16 de noviembre de 2025
16 de noviembre de 2025 - 14:22

La UIA pide avanzar con reformas que impulsen la formalización y sumen contribuyentes

Martín Rappallini, titular de la UIA, volvió a poner la atención en la concentración de la recaudación tributaria.

Por Agencia DIB
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), reiteró su llamado a avanzar con reformas que promuevan la formalización y amplíen la base de contribuyentes en el país.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente industrial volvió a poner la atención en la concentración de la recaudación tributaria. Allí señaló: “Hoy tenemos un problema, que solamente 1.000 CUIT representan el 50% de la recaudación y 10.000 CUIT son el 75%”, y subrayó que uno de los desafíos centrales para los próximos años debe ser “lograr que se agrande la base de la pirámide”.

En ese sentido, instó a revisar los regímenes actuales de monotributistas y responsables inscriptos, en sintonía con los debates abiertos por el Gobierno. Al respecto, manifestó: “Evidentemente hay que buscar algún camino con los monotributistas, también con los responsables inscriptos y ver de qué manera se genera un escalonamiento para que más empresas se sumen a pagar impuestos y no estén en la informalidad”.

La UIA y las legislativas

Rappallini también analizó el clima político tras las elecciones, destacando el respaldo que recibió Javier Milei en las urnas. “Me parece que todo el mundo está en una posición totalmente distinta que antes de las elecciones”, afirmó, y agregó: “Ha habido una ratificación por parte de una gran mayoría de la sociedad en el gobierno de Milei y su política”. Según evaluó, el Presidente “no está escondiendo lo que quiere hacer, sino que lo dice claramente y ha tenido un respaldo de la sociedad muy importante”. (DIB)

