Diputados debatirá en comisiones el Presupuesto de Kicillof la próxima semana

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá el próximo martes para dar inicio al tratamiento del paquete de leyes clave que Axel Kicillof elevó para 2026 y que buscará aprobar, como pretende el gobernador, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El temario incluye en los puntos 6, 7 y 8 la ley de Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento provincial por hasta US$ 3.035 millones . Los tres proyectos constituyen el “paquete fiscal” que Kicillof busca sancionar antes de fin de año, momento de recambio de la Legislatura.

Si el debate en comisión fluye, el oficialismo buscará llevar al recinto los proyectos el miércoles 26 de noviembre o a más tardar, una semana después, el 3 de diciembre . Con los tiempos justos, la gran batalla parece estar en encontrar un acuerdo en dentro del peronismo, ya que muchos intendentes (y legisladores) que responden al kirchnerismo piden incluir un fondo fijo para sus municipios y no atado al endeudamiento que proyecta la Provincia.

Pero desde los bloques opositores anticiparon que pondrán condiciones para negociar la aprobación. Entre los reclamos, además de la revisión del fondo de inversión municipal, aparecen modificaciones en las escalas de Ingresos Brutos, ajustes al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, y hay dudas sobre el pedido de endeudamiento.

Cabe recordar que el Gobierno provincial contempla en las leyes que presentó para el ejercicio 2026 gastos por 43 billones de pesos, un superávit económico de 0,5 puntos, el fortalecimiento de la inversión en obra pública, no incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos y solicita un financiamiento de más de 3.000 millones de dólares para afrontar pagos de deudas. Por el lado del sector productivo estiman inversiones de 60.000 millones de pesos.

A diferencia de los proyectos, la ley de leyes obliga al Gobierno a reunir los dos tercios de los votos en ambos recintos: 31 manos en el Senado y 62 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo que reúne 21 senadores requiere de al menos diez manos más de las propias, mientras que en la baja de 25 voluntades. (DIB)