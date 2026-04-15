"Escupe huevadas al por mayor": fuerte cruce entre Lemoine y Villarruel

Los cruces entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional Lilia Lemoine vienen desde 2024 con calificaciones como "garrapata", "sanguijuela" y acusaciones de "chupar la popularidad del otro", en referencia a Javier Milei. Pero ahora tuvo otro capítulo, no menor en intensidad de agresiones.

Entre pedidos de silencio y acusaciones por "falta de condiciones" y de "integrar una lista sábana", ambas libertarias volvieron a cruzarse en redes sociales.

Todo arranco cuando la diputada sostuvo que la titular de la Cámara alta "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años" y "no pudo". Pero, la respuesta no tardó en llegar. "Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias", cruzó Villarruel.

Todo se inició a partir de un video de Instagram que subió Ariel Aguilera , un concejal de Morón que cuestionó a Milei por algunas de sus políticas y los escándalos que lo salpicaron al Gobierno en el último tiempo. Además, mostró su apoyo a Villarruel ya que, dijo, "representa el futuro de nuestra nación".

La vicepresidenta decidió repostear en sus historias el mensaje del concejal, y eso desató una polémica en la interna de La Libertad Avanza. Fue el abogado Hernán Saivane, quien dijo que la vice "debe dejar su cargo", y a eso se sumó Lemoine.

La diputada arremetió contra la Villarruel al sostener que "se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei" y que en ese sentido "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años". "No pudo. No le dan las neuronas", disparó. A continuación, afirmó que a la vice "la domina el vicio del poder" y que "se creyó en la cima". Y sentenció: "Pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/etcharrenlau/status/2044191414238445602&partner=&hide_thread=false Diputada Lemoine. ¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?



¿No le parece una falta de respeto a las instituciones y a parte del pueblo que votó una fórmula bregar por una Vice decorativa?



No veo rasgos de deslealtad ni de falta de… https://t.co/c9khNouNIO — Laura Etcharren (@etcharrenlau) April 14, 2026

La respuesta de Lemoine fue, a su vez, levantada por otra usuaria, la socióloga Laura Etcharren, quien enarboló una primera defensa de la vice. "¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?", le espetó a Lemoine, también a través de la tuitósfera. La investigadora sostuvo además, que a Villarruel "la quisieron llevar al ostracismo y les salió mal".

Finalmente, Villarruel salió a la cancha de las redes y agradeció la defensa de la socióloga. En su tuit, aprovechó además para, indirectamente, responderle a Lemoine por sus palabras. "Gracias Laura por la defensa", comenzó la vice.

Pero, a continuación, se avocó a la réplica contra la diputada libertaria y expresó: "La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana". Y cerró: "Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias".

Fuente: Agencia DIB