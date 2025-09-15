lunes 15 de septiembre de 2025
15 de septiembre de 2025 - 20:38

Elecciones de octubre: los candidatos bonaerenses de Fuerza Patria se reunieron en la sede del PJ nacional

De cara al 26 de octubre, el objetivo de Fuerza Patria es sumar la mayor cantidad de legisladores y legisladoras nacionales que permitan una mayoría en el Congreso.

Por Agencia DIB
Los candidatos de Fuerza Patria para los comicios legislativos del 26 de octubre.&nbsp;

Este lunes, en la sede del PJ nacional, ubicada en Matheu 130 en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante una reunión con los candidatos y candidatas que integran la lista para las elecciones legislativas de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

La Boleta Única de Papel presenta todas las fuerzas políticas en un solo paño y hay que marcar con lapicera la elegida. 

La Boleta Única Papel y sus particularidades.  video

De cara al 26 de octubre, el objetivo de Fuerza Patria es sumar la mayor cantidad de legisladores y legisladoras nacionales que permitan una mayoría en el Congreso para frenar el ajuste y las reformas que el gobierno de Milei busca imponer en contra de los argentinos y argentinas.

En la próxima elección, la provincia de Buenos Aires pone en juego quince bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Fuerza Patria trabaja para aumentar su representación legislativa y lograr frenar el ajuste de Milei desde el Congreso.

El peronismo busca retener las bancas actuales y ampliar el número para garantizar que no se continúe avanzando contra los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios.

De acuerdo a un comunicado, "durante la reunión se establecieron los lineamientos generales de una campaña electoral fundamental para poner límites desde el Poder Legislativo al ajuste y la crueldad de Milei y su gobierno, entendiendo la necesidad de contar con una amplia mayoría que impida al Presidente vetar leyes que detengan las medidas de un gobierno cruel e insensible al sufrimiento del pueblo argentino".

Además, los presentes reafirmaron el pedido de liberación de Cristina Kirchner bajo el lema #Cristina Libre, "contra la proscripción de la presidenta del principal partido opositor de la Argentina, que está injustamente detenida hace más de tres meses".

Estuvieron presentes Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.

