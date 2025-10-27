El "voto del campo" esta vez en PBA fue para La Libertad Avanza

El campo hizo escuchar su voz.

La victoria de La Libertad Avanza fue contundente en la provincia de Buenos Aires y la lista que llevaba a Diego Santilli se impuso en 99 de los 135 distritos que componen el territorio. Y a diferencia de lo que pasó en octubre, se hizo fuerte en distritos del interior. Esta vez, el “voto campo” fue para la boleta violeta.

Pese al malestar del sector agropecuario por la breve baja de retenciones y la falta de obras que complican aún más los miles de hectáreas inundadas, el domingo el interior bonaerense se volcó a apoyar a la fuerza del presidente Javier Milei y le dio la espalda al peronismo.

Aunque el peso electoral de la ruralidad es bajo, ya que el grueso de los votantes se concentra en zonas urbanas y un gran porcentaje no tiene relación alguna con el agro, lo cierto es que por fuera del Conurbano, Fuerza Patria ganó en la categoría diputados nacionales en 14 distritos. Y en varios distritos el triunfo libertario estuvo por encima de los 50 puntos, inclusive en municipios muy afectados por el agua.

Un ejemplo de ello es la Cuarta Sección electoral, integrada por 19 municipios del noroeste bonaerense, donde en septiembre el peronismo alcanzó el 40,2% de los votos, diez puntos más que La Libertad Avanza. Sin embargo, ahora en 17 comunas se impuso la lista libertaria, con algunos datos llamativos.

En 9 de Julio, por ejemplo, LLA se alzó con el 53,7% de los sufragios, contra 28,7% de FP. Lo mismo sucedió en Carlos Casares (53,5% a 32,8%), General Villegas (56,8% a 27,8%), Trenque Lauquen (54% a 28,7%) o Lincoln (53% a 30%). Siempre en el interior, otras zonas importantes y de peso para el agro, también le dieron un claro triunfo a Milei. Entre los municipios con más votos libertarios están Coronel Rosales con 61,6%; Villarino 58,7%; Puan 58,2%; Saavedra 57,9%; Balcarce 56,8%; Coronel Pringles 55,7%; San Cayetano 55,6%; Adolfo Alsina 55,1%; Coronel Dorrego 54,6% y San Antonio de Areco 54,3%. (DIB)

