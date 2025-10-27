lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 10:09

El "voto del campo" esta vez en PBA fue para La Libertad Avanza

A diferencia de lo que pasó en septiembre, La Libertad Avanza se impuso en casi todos los distritos del interior bonaerense. En algunos sacó más de 50 puntos.

Por Agencia DIB
Javier Milei votó en Almagro, en la Sede Medrano de la UTN.

Elecciones 2025: quién ganó en las mesas donde votaron Javier Milei y Axel Kicillof
El presidente Javier Milei saluda a sus seguidores. 

Milei descarta dialogar con Kicillof y congela los cambios de Gabinete

Pese al malestar del sector agropecuario por la breve baja de retenciones y la falta de obras que complican aún más los miles de hectáreas inundadas, el domingo el interior bonaerense se volcó a apoyar a la fuerza del presidente Javier Milei y le dio la espalda al peronismo.

Aunque el peso electoral de la ruralidad es bajo, ya que el grueso de los votantes se concentra en zonas urbanas y un gran porcentaje no tiene relación alguna con el agro, lo cierto es que por fuera del Conurbano, Fuerza Patria ganó en la categoría diputados nacionales en 14 distritos. Y en varios distritos el triunfo libertario estuvo por encima de los 50 puntos, inclusive en municipios muy afectados por el agua.

En 9 de Julio, por ejemplo, LLA se alzó con el 53,7% de los sufragios, contra 28,7% de FP. Lo mismo sucedió en Carlos Casares (53,5% a 32,8%), General Villegas (56,8% a 27,8%), Trenque Lauquen (54% a 28,7%) o Lincoln (53% a 30%).

Siempre en el interior, otras zonas importantes y de peso para el agro, también le dieron un claro triunfo a Milei. Entre los municipios con más votos libertarios están Coronel Rosales con 61,6%; Villarino 58,7%; Puan 58,2%; Saavedra 57,9%; Balcarce 56,8%; Coronel Pringles 55,7%; San Cayetano 55,6%; Adolfo Alsina 55,1%; Coronel Dorrego 54,6% y San Antonio de Areco 54,3%. (DIB)

El mapa de la Provincia, pintado de violeta. 

La provincia pintada de violeta: LLA ganó en 99 de los 135 distritos bonaerenses

