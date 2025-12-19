El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal

Un pasaje del plenario de comisiones en el cual se dictaminó la ley de glaciares.

El senado le dio dictamen hoy a los proyectos de Inocencia Fiscal, que invierte la carga de la prueba en materia de evasión tributaria a favor de los contribuyentes, y la reforma de la Ley de Glaciares, para favorecer la actividad minera. El oficialismo quiere que ambas iniciativas se conviertan en ley la semana próxima, junto con el Presupuesto 2026.

El kirchnerismo redobla la presión sobre Magario y se tensa más la situación en el Senado

El proyecto sobre glaciares fue dictaminado en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles, tras un debate en el cual organizaciones ambientalistas presentaron serias objeciones mientras que representantes del sector minero lo respaldaron.

El proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, con una redefinición de estas últimas zonas que permite un mayor despliegue de los proyectos mineros.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación “ por vía de la interpretación ”, alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del “humor político de turno”, y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.

Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector.

A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

La inocencia fiscal

El dictamen para la inocencia fiscal, en tanto, se adoptó en e la comisión de Justicia y Asuntos Penales-que preside el libertario Juan Carlos Pagotto- luego de analizar el texto votado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves.

El senador libertario señaló que en “ la Argentina estamos cambiando de paradigma, antes se utilizaba la AFIP como policía del régimen. Este proyecto es un comienzo, sobre todo, para la inocencia fiscal y para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley”.

Desde la oposición, el radical Maximiliano Abad, celebró esta iniciativa ya que " este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”.

No obstante, el senador expresó “su preocupación por la actualización de las multas, particularmente en el caso de las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que la ley precise el sistema utilizado para ese incremento ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes”.

Detalles

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias ” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan. Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos. El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Fuente: Agencia DIB.