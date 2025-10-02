jueves 02 de octubre de 2025
El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 21 militares "marginados" por la gestión de Alberto Fernández

“Este Gobierno eligió levantar en alto la defensa nacional y dejar atrás las cadenas de la decadencia y del sesgo ideológico”, sostuvo el ministro de Defensa, Luis Petri.

Por Agencia DIB
El ministro Luis Petri con los militares ascendidos de manera retroactiva.

El ministro Luis Petri con los militares ascendidos de manera retroactiva.

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 2018 a 21 oficiales del Ejército y de la Armada "injustamente marginados por la gestión anterior" de Alberto Fernández, supuestamente por cuestiones ideológicas.

“Saldamos una deuda que la Patria tenía desde hace años”, afirmó el ministro de Defensa, Luis Petri, en su cuenta de X.

“La historia nos pone a prueba: elegir entre la libertad o el sometimiento, entre la dignidad o la persecución. Este Gobierno eligió levantar en alto la defensa nacional y dejar atrás las cadenas de la decadencia y del sesgo ideológico”, continuó el funcionario.

“La historia completa”

En otro posteo, Petri sostuvo: "En nombre del presidente Javier Milei, devolvimos dignidad y orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. Durante años se intentó silenciar y denostar a estos 21 patriotas y a todos los que defienden a la Nación".

Al respecto, el funcionario dijo que la actual gestión decidió "contar la historia completa, con memoria y con justicia" y remarcó que no van a permitir que "la Argentina retroceda".

"Elegimos la libertad sobre el sesgo ideológico; la dignidad y el respeto sobre la persecución. La sociedad argentina y este Gobierno se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas", cerró el ministro.

En el caso del Ejército, los oficiales que recibieron el ascenso fueron: Guillermo Alejandro Saa; Jorge Luis Toccalino; Ricardo Horacio Muñoz; Ramón Eduardo Centeno de la Vega; Francisco Javier Canevaro; Marcelo Ramón Borzone; Mario Alejandro Díaz; Justo Daniel Rojas Alcorta; Edgardo Calvi; Gustavo Carlos Cattáneo; Julio Héctor Balloffet; Oscar Santiago Faisal; Marcelo Huergo; Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte. (DIB)

