El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 21 militares "marginados" por la gestión de Alberto Fernández

El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 2018 a 21 oficiales del Ejército y de la Armada "injustamente marginados por la gestión anterior" de Alberto Fernández , supuestamente por cuestiones ideológicas .

“Saldamos una deuda que la Patria tenía desde hace años”, afirmó el ministro de Defensa, Luis Petri , en su cuenta de X.

“La historia nos pone a prueba: elegir entre la libertad o el sometimiento, entre la dignidad o la persecución . Este Gobierno eligió levantar en alto la defensa nacional y dejar atrás las cadenas de la decadencia y del sesgo ideológico”, continuó el funcionario.

Hoy saldamos una deuda que la Patria tenía desde hace años. Reconocimos a 21 oficiales retirados del @Ejercito_Arg y de la @Armada_Arg con sus ascensos retroactivos a 2018. Lo hicimos en nombre del Presidente @JMilei , con la convicción de que nuestras Fuerzas Armadas merecen… pic.twitter.com/jQ774l3KpW

“La historia completa”

En otro posteo, Petri sostuvo: "En nombre del presidente Javier Milei, devolvimos dignidad y orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. Durante años se intentó silenciar y denostar a estos 21 patriotas y a todos los que defienden a la Nación".

Al respecto, el funcionario dijo que la actual gestión decidió "contar la historia completa, con memoria y con justicia" y remarcó que no van a permitir que "la Argentina retroceda".

"Elegimos la libertad sobre el sesgo ideológico; la dignidad y el respeto sobre la persecución. La sociedad argentina y este Gobierno se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas", cerró el ministro.

En el caso del Ejército, los oficiales que recibieron el ascenso fueron: Guillermo Alejandro Saa; Jorge Luis Toccalino; Ricardo Horacio Muñoz; Ramón Eduardo Centeno de la Vega; Francisco Javier Canevaro; Marcelo Ramón Borzone; Mario Alejandro Díaz; Justo Daniel Rojas Alcorta; Edgardo Calvi; Gustavo Carlos Cattáneo; Julio Héctor Balloffet; Oscar Santiago Faisal; Marcelo Huergo; Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte. (DIB)