El Gobierno y la UBA profundizan la disputa por los fondos del financiamiento de hospitales universitarios

Los directores de los hospitales universitarios denunciaron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación del financiamiento, pero el Gobierno sostiene que ya giró partidas.

A tres días de la cuarta Marcha Federal universitaria, el Gobierno nacional protagonizó un nuevo cruce con la Universidad de Buenos Aires por los fondos destinados a los hospitales universitarios y mientras desde el Ejecutivo denuncian "una extorsión política", las autoridades de la casa de estudios afirman que no hubo transferencia de recursos.

El intendente de San Nicolás cruzó a los alcaldes que piden auxilio financiero para las comunas

El Gobierno reabre la sala de periodistas de Casa Rosada y habrá "más controles"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, remarcó que el Gobierno “no giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”. Fue la respuesta a los dichos del viernes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había asegurado que la denuncia de los rectores por falta de financiamiento “es falsa”.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió”, remarcó Yacobitti.

El Gobierno fue más allá ayer y acusó a la UBA de realizar “una extorsión política” impulsada por Yacobitti para presionar por mayores recursos.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, mientras que agregó que las universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

Generar confusión

Para Yacobitti, la gestión de Javier Milei busca “confundir a la gente” para deslegitimar un reclamo. “Lo que está haciendo Adorni es confundir las partidas presupuestarias", señaló.

Según planteó el vicerrector de la UBA, se trata de fondos especiales destinados a los hospitales que dependen de las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, Buenos Aires y La Rioja. “El Gobierno todavía no giró un solo peso”, insistió.

Se refiere a la conferencia de prensa del jefe de Gabinete del viernes donde acusó a la política de “tratar de instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”.

“Se cumplieron todas las obligaciones y se transfirió el presupuesto en gastos de funcionamiento para 2026 que contempla la función salud. Una sola universidad pretende apropiarse del presupuesto para todos los hospitales”, aseguró Adorni.

"Son todas excusas"

Yacobitti remarcó que “el Gobierno no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos $80.000 millones son menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”.

Por su parte, Alejando Álvarez afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

“Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó. En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB