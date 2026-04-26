lunes 27 de abril de 2026
26 de abril de 2026 - 23:29

El Gobierno echó al funcionario que no declaró siete departamentos en Estados Unidos

Carlos María Frugoni era secretario de Coordinación de Infraestructura y fue despedido por el ministro Luis Caputo. Lo reemplaza Fernando Herrmann.

Por Agencia DIB
Carlos María Frugoni, el funcionario echado por Luis Caputo.
Carlos María Frugoni, el funcionario echado por Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia (según trascendió, a su pedido) del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que a través de una investigación periodística quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos de su propiedad en Miami.

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A esos inmuebles que posee en Estados Unidos se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según informó anoche el diario La Nación, que citó a fuentes oficiales, la decisión de desplazar a Frugoni fue adoptada por Caputo, quien a última hora designó como reemplazo a Fernando Herrmann. A su vez, Mariano Plencovich asumirá como secretario de Transporte.

El encuadre de la salida de Frugoni fue motivo de comentarios oficiales. “Fue un despido”, precisaron voceros de la Presidencia consultados por La Nación. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía optaron por afirmar que Frugoni “renunció” y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”. Como sea, la salida fue por la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que “cometió un error” al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

La situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Fuente: Agencia DIB

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