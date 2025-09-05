El dólar subió $5 en la última rueda previa a las elecciones bonaerenses

El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno.

A pocas horas de que se desarrollen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial registró una suba leve en su cotización este viernes. Se trata del primer movimiento ascendente luego de la intervención del Gobierno. Todas las cotizaciones.

Alerta financiera: El gobierno no convence y la compra de dólares vuelve a ser récord en Argentina

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

De este modo, el dólar cerró la última hábil previa a las elecciones del domingo en Buenos Aires por debajo de la barrera de los $1.400 que llegó a superar al comienzo de la semana.

El martes, el Gobierno anunció la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en medio de la tensión electoral.

Max Capital señaló que “la intervención del Tesoro en el mercado spot busca proveer liquidez y asegurar el buen funcionamiento del mercado”.

“Si bien no se informaron cifras oficiales de la primera semana de intervención, rumores de mercado señalan que sólo ayer el Tesoro habría vendido alrededor de USD150mn. (El economista y director del Banco Central) Furiase también volvió a explicar el programa económico y explicó el efecto de la volatilidad actual en la previa a las elecciones, atribuyendo esto nuevamente al riesgo electoral y a las presiones del Congreso en el frente fiscal”, indicó el reporte de Max Capital.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.635 millones.