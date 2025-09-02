Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

Los dólares estadounideses.

El Gobierno nacional pegó un volantazo a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y anunció que intervendrá desde este martes en el mercado cambiario para calmar al dólar, que sigue en un proceso de alza.

Así lo anunció "oficialmente" Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha del ministro Luis Caputo en Economía, en la red social X. "El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", escribió brevemente.

En concreto, la administración libertaria intervendrá probablemente vendiendo parte de los dólares de sus depósitos y no a través del Banco Central, como solía suceder en el pasado, para contener la moneda estadounidense. Desde Economía aseguraron que el Fondo Monetario está avisado de la decisión y "está ok con el anuncio".

La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el FMI ya que, en ese marco, el Gobierno no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en $1.467 por dólar.

Hace pocas horas, Quirno había salido a desmentir versiones de que el Gobierno estaba usando los dólares del Fondo para controlar al dólar. En el mercado, entre analistas y operadores, circulaba la versión de que el Tesoro estaba vendiendo dólares dentro de la banda de flotación. (DIB)

Para compartir en redes







