jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 17:24

El dólar subió $10 luego de la mesa federal que encabezó el Gobierno con solo tres provincias

El dólar oficial y el dólar blue ya habían subido ayer. El oficial ya cotiza a $1.445. El incremento se dio también en los financieros.

Por Agencia DIB
El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno.&nbsp;

Mientras el Gobierno le da inicio a la mesa de diálogo federal junto a gobernadores, hoy juntó a apenas tres de ellos, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el dólar volvió a subir este jueves. También había incrementado su valor durante el miércoles.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

Sobre la licitación del Tesoro, en la que logró renovar 91,43% de los vencimientos por un total de $6,633 billones a menor tasa, Rava Bursátil la calificó como “exitosa”.

“La tasa de corte de la Lecap S31O5 (la más corta de las ofrecidas), fue 59% anual, nivel similar al de la subasta del 15/8. También se adjudicaron instrumentos a tasa fija a noviembre de 2025 y enero de 2026, un bono TAMAR a diciembre de 2025 (tasa de corte 2% sobre TAMAR) y un Boncer al 31 de marzo de 2026, que cortó en CER + 23% anual. Los instrumentos atados al dólar no tuvieron demanda”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.445 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470

