El Banco Nación cambia de manos: sale Daniel Tillard y entra Darío Wasserman

Continúan los cambios en el Gobierno tras la renuncia del titular de ARCA : Daniel Tillard dejará la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por su actual segundo, Darío Wasserman . El cordobés, que responde al gobernador Juan Schiaretti , se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos .

Se espera que en las próximas horas el Poder Ejecutivo anuncie las variantes a través de un comunicado oficial. Además, se formalizarán a través de un decreto.

En un comunicado al respecto del Ministerio de Economía se afirma: "El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo , su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023". Continúa: " Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco' , se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros".

Se informa entonces que "en su lugar asumirá el actual vicepresidente, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

El texto cierra: "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central. Agradeció especialmente al señor Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei y al Ministro (Luis) Caputo, por la confianza depositada y por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".

Trayectoria

Darío Wasserman es hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además de vicepresidenta del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

Es esposo de la legisladora y dirigente porteña Pilar Ramírez, del círculo íntimo de la menor de los Milei.

Fuente: Agencia DIB