En Navidad llegan los últimos estrenos en cines y series del 2025

Creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner y producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy, vuelve en su segunda temporada con una expansión ambiciosa del universo post-apocalíptico en 8 episodios . La historia retoma el camino de Lucy MacLean, encarnada por Ella Purnell, ahora rumbo al páramo del Mojave en compañía de The Ghoul, interpretado por Walton Goggins, para internarse en los secretos y peligros de New Vegas, donde la violencia, el poder y la supervivencia redefinen cada vínculo.

La temporada suma nuevas presencias —entre ellas, Macaulay Culkin, el de "Mi pobre angelito" — y profundiza en los dilemas morales de sus protagonistas, reforzando un paisaje narrativo donde nada es seguro y cada episodio se vuelve un duelo entre la esperanza y la devastación.

"Sueños de trenes"

(EE.UU./2025) Netflix. En cartel

Dirigida por John Crowley y protagonizada por Joel Edgerton en el papel de Robert Grainier, sigue la vida silenciosa y errante de un trabajador ferroviario a comienzos del siglo XX cuyo destino quedó marcado por el avance del progreso y las tensiones entre la naturaleza salvaje y la expansión industrial. A través de episodios mínimos, encuentros fortuitos y la observación de un mundo que cambia demasiado rápido para él, la película construye una elegía sobre la vida rural, el trabajo duro y las pequeñas certezas que sostienen a un hombre común. Sin revelar giros argumentales, el film se apoya en una puesta visual de enorme poder y en actuaciones de profunda contención emocional.

En su trasfondo, funciona como una reflexión sobre el costo humano del progreso, la fragilidad de la memoria y el modo en que la modernidad arrasa con paisajes, vínculos y modos de vida. La narrativa contemplativa, lejos de ser un mero gesto estético, propone mirar de frente una época bisagra donde la épica del ferrocarril convive con una soledad creciente. La historia se integra así a una tradición de relatos sobre el fin de un mundo y el nacimiento de otro, donde la melancolía es un registro político tanto como emocional.

En síntesis: Austera, poética, inmersiva.

"Pluribus"

(EE.UU./3025) Serie Temp. 1 (9 episodios) Apple TV. En cartel

Creada por Vince Gilligan (Breaking Bad), sigue a Carol Sturka, la formidable Rhea Seehorn, una novelista que sobrevive a una catástrofe global y descubre que la humanidad ha sido absorbida por una consciencia colectiva conocida como “los Others”. Inmune al fenómeno, se enfrenta a ese nuevo orden acompañada por Zosia, interpretada por Karolina Wydra, puente con la mente colmena, y Manousos, encarnado por Carlos-Manuel Vesga, otro resistente aislado que intenta preservar su libertad interior en un mundo que promete felicidad total a costa de la identidad.

La miniserie se destaca por su enfoque filosófico sobre la disyuntiva entre la armonía colectiva y la autonomía individual, más cercana a un drama reflexivo que a una distopía clásica. Gilligan construye un relato que interpela al espectador sobre qué significa realmente “vivir bien”, apoyado en la intensidad emocional de Seehorn y en una narrativa que privilegia la atmósfera y la tensión moral por encima del espectáculo. Imprescindible. Ya están disponibles los siete primeros episodios el 19 y el 26 los últimos.

En síntesis: Introspectiva, original, provocadora.

"La Favorita 1922"

(España/2025) Temp. 2 Flow En cartel

La segunda temporada (8 episodios) de "La Favorita 1922", dirigida por María Togores, profundiza el drama de época centrado en las tensiones entre ambición, clase social y vínculos personales en la España de tiempos de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. Con Verónica Sánchez, como la marquesa Elena de Valmonte, Luis Fernández y Andrea Duro nuevamente al frente, la historia amplía los conflictos alrededor del restaurante del título y de las decisiones íntimas de su dueña y sus socias, sosteniéndose en un relato clásico que prioriza el pulso emocional por sobre la sorpresa.

En términos narrativos, la serie opta por consolidar su identidad antes que por reinventarse: mantiene una puesta cuidada, actuaciones sólidas y un tono melodramático reconocible. Si bien algunos recorridos resultan previsibles, la temporada gana consistencia en el desarrollo de personajes y en su mirada sobre el deseo de autonomía femenina en un contexto social restrictivo y peligroso.

En síntesis: Elegante, clásica, consistente.

Estrenos en Cines

"Avatar: Fuego y cenizas"

(EE.UU./2025)

James Cameron vuelve a encender la máquina de asombro con "Fuego y cenizas", tercer capítulo que combina épica acuática, expansión del universo y el drama íntimo de una familia que intenta sobrevivir a un mundo que siempre está mutando. La propuesta respira ese equilibrio que Cameron domina: espectáculo colosal y emoción a escala humana, sin perder de vista la alegoría ecológica que sostiene toda la saga.

La aventura se despliega con vigor cinematográfico, nuevos clanes, criaturas imponentes y un pulso narrativo que, aun en sus excesos, mantiene el corazón donde debe: en la fragilidad de sus personajes. Cameron confirma que Pandora sigue siendo un territorio vivo, fértil y sorprendente. Ah, y un gran negocio que siempre da para más. Un regreso monumental que alimenta la expectativa por lo que vendrá.

En síntesis: Deslumbrante, expansiva, visceral.

"Madame Violette"

(Francia/2025)

Dirigida por Éric Besnard y protagonizada por Alexandra Lamy, retrata la llegada de una docente parisina a un pequeño pueblo rural en 1889, donde debe fundar la primera escuela pública en un entorno hostil que desconfía tanto de la educación laica como de la figura de una mujer con autoridad. La película sigue el choque entre esa comunidad aferrada a tradiciones ancestrales y la convicción progresista de Violet, que carga además con un pasado íntimo doloroso que la obliga a demostrar fortaleza incluso cuando la soledad se vuelve insoportable.

Con un tono que mezcla calidez, aspereza y sensibilidad social, Besnard construye un relato que funciona tanto como drama histórico sobre la educación republicana como retrato de una mujer que se abre paso a fuerza de paciencia y coraje, revelando cómo el conocimiento puede volverse un acto de resistencia.

En síntesis: Perseverancia, dignidad, transformación.

"Sex"

(Noruega/2025)

Dirigida por Dag Johan Haugerud, se sostiene en esa incomodidad elegante que el cine nórdico maneja como nadie: personajes que hablan poco pero dicen demasiado, silencios que pesan más que cualquier exabrupto y un trazo emocional que parece mínimo… hasta que te das cuenta de que te movió medio mundo interior. Haugerud vuelve a su territorio predilecto —las sutilezas afectivas, los vínculos torcidos, las preguntas incómodas— con una puesta en escena que parece frágil pero es quirúrgica, casi de entomólogo sentimental.

El resultado es un guion que avanza con una ironía suave, como quien te sonríe antes de confesarte algo que preferirías no saber. Una obra pequeña en apariencia, pero que deja ese cosquilleo persistente: no sabés si te reíste, te incomodaste o ambas cosas al mismo tiempo, que es justamente donde Haugerud se mueve mejor.

En síntesis: Íntima, sutil, punzante.

"Hasta que me quede sin voz"

(España/2025)

Dirigido por Lucas Vázquez, se propone como un retrato íntimo y sin épica impostada del cantante Leiva, alejándose deliberadamente del documental musical celebratorio para concentrarse en la fragilidad que convive con el éxito. A través de un registro cercano, casi confesional, la película sigue al músico en un momento de repliegue personal y físico, donde la voz —literal y simbólica— se vuelve territorio de conflicto, miedo y resistencia.

La propuesta acierta al no subrayar de más: deja que el silencio, la pausa y el desgaste hablen tanto como las canciones, construyendo una mirada honesta sobre el costo emocional de sostener una identidad pública cuando el cuerpo empieza a pedir otra cosa. Más que una biografía, es una reflexión sobria sobre la exposición, la vulnerabilidad y la necesidad de parar antes de romperse.

En síntesis: Intimo, honesto, humano.