Diputados: se extenderán las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero

El Ejecutivo formalizará la decisión a través de un decreto que estaría publicado el lunes en el Boletín Oficial. En ese período se trataría Diputados una nueva ley sobre la financiación de las universidades.

Las sesiones extraordinarias en Diputados se extenderán hasta el sábado 28 de febrero.

El Gobierno finalmente extenderá las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. El decreto sería firmado esta noche y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes.

“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante fuente a Noticias Argentinas. Lo cierto es que el decreto intentará atenuar al sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tiene lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.

