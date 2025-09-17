Congreso a pleno: llega al Senado el veto de Javier Milei al proyecto de distribución de los ATN

El Senado trata este jueves el veto de Javier Milei al proyecto de los ATN. Senado de la Nación

El Senado sesionará este jueves desde las 11 de la mañana con el objetivo de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La discusión llegará al recinto un día después de que la Cámara de Diputados bloqueara los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento en pediatría y de aumento del presupuesto universitario.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los mandatarios provinciales y obtuvo un amplio respaldo en el Senado: 56 votos afirmativos de los 57 presentes, con un único rechazo (Luis Juez). Estuvieron ausentes no solo los legisladores libertarios, sino también los cercanos a gobernadores aliados a La Libertad Avanza (LLA) y otros que actúan de manera independiente.

La ley de reparto de ATN fue finalmente sancionada a fines de agosto, pero Milei la vetó el 12 de septiembre. Para insistir con su sanción, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. El Senado ya alcanzó ese número el 10 de julio. Sin embargo, en Diputados la votación del 20 de agosto no llegó al umbral que requeriría un futuro debate: 143 apoyos contra 90 rechazos.

Orden del día En la sesión de mañana también se abordarán otros proyectos con dictamen. Entre ellos, el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, la iniciativa que agrava las penas por accidentes viales y otra referida al manejo del fuego. Se sumó además un proyecto que incorpora la atrofia muscular espinal al régimen de detección y tratamiento de patologías en recién nacidos, así como convenios con Francia y Austria.

La Cámara debatirá además la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, destinada a prevenir casos de mala praxis y diagnósticos erróneos, tras la muerte de Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo. (DIB)

