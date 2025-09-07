Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

La Cámara de Diputados tendrá desde el 10 de diciembre una nueva composición, en la que el peronismo representado en Fuerza Patria sumará dos nuevas bancas y La Libertad Avanza (LLA) ampliará su presencia.

Según los resultados del domingo, el oficialismo consiguió 21 bancas , dos más de las 19 que arriesgaba. Eso lo hizo gracias a la buena elección que hizo en la populosa Tercera Sección. De ahora en más este espacio tendrá 39 legisladores entre kirchneristas, kicillofistas y massistas .

Los libertarios , que en el número general no hicieron la elección que esperaban y en este comicio fueron en alianza con el PRO, tendrán un bloque de 30 diputados luego de conseguir 18 bancas .

Somos Buenos Aires , en tanto, resignará poder ya que su floja elección hizo que pasará de 6 a 3 bancas, mientras que otro sector perdedor este domingo es el espacio UCR-Cambio Federal que desde diciembre contará con 4 escaños cuando hasta ahora tiene 9.

La izquierda retuvo los dos legisladores que arriesgaba gracias a la buena elección que hizo en la Tercera sección, la Coalición Cívica quedará con dos bancas, Unión y Libertad con cinco, la Derecha Popular una.

Las otras fuerzas que completan la Cámara baja son Unión Renovación y Fe -un desprendimiento del bloque de LLA que lidera Carlos Kikuchi- que no arriesgó nada en esta elección y seguirá con tres escaños, y Hechos, que de la mano de los hermanos Passaglia sumará tres diputados gracias a sus buenos números en la Segunda sección.

Los nombres que llegan a Diputados

Por la Segunda sección, que renovó 11 diputados, ingresarán desde diciembre por Fuerza Patra Diego Nanni, el kicillofista intendente de Exaltación de la Cruz; Evelyn Flores Yanz, nicoleña actualmente directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres; Carlos Puglelli, ex intendente de Giles; y Cintia Romero, una marplatense que responde a Juan Grabois.

Por La Libertad Avanza ingresará Natalia Blanco, una concejal de Zárate que responde a Cristian Ritondo; Natalia Corvino, también de PRO y jefa de Anses San Pedro; Alejandro Ravinovich, exfuncionario de Maximiliano Montenegro y actual senador por la Quinta sección; y Ana Clara Petrocini, coordinadora de Anses de Areco, con pasado en el peronismo.

Completará los legisladores por esta sección tres nombres de Hechos: el exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia; Paula Bustos, que responde al intendente de Pergamino, Javier Rodríguez; y el nicoleño Ignacio Mateucci.

Por la Tercera, bastión tradicional del peronismo, Fuerza Patria sumó diez nombres, aunque quien encabezaba la lista era “testimonial”: Verónica Magario. Detrás iban el camporista Facundo Tignanelli; la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, su par de Almirante Brown Mariano Cascallares; Ayelén Rasqueti, de Cañuelas; Luis Vivona (senador con fin de mandato en la Primera); María Eva Limome, camporista de Lomas; José Galván, concejal de La Matanza; Romina Barreiro y Roberto Vázquez.

Los libertarios sumarán en la Cámara al excomsiario Maximiliano Bondarenko, a María Sotolano, cercana a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; a Luis Ontiveros; a Florencia Retamoso, actual diputada bullrichista; el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo -único “Fuerza del Cielo”-, Natalia Bontempo, concejal PRO de Alte Brown.

Mientras que la izquierda aportará dos nombres desde diciembre: Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer.

En la Sexta sección, que aportará once legisladores, los libertarios tendrán desde diciembre a Oscar Liberman, economista y empresario bahiense, Carla Panelli, una abogada que se hizo famosa como tuitera ultra anti kirchnerista; Héctor Gay, ex intendente de Bahía Blanca, Mariela Vitale, que responde a Sebastián Pareja y Gustavo Coria.

Los cuatro nombres que aportará Fuerza Patria son Alejandro Dichiara (renueva), Maite Alvado, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo y la massista Sofía Vanelli. En tanto, Somos Buenos Aires aportará a Andrés De Leo y a Priscila Minnaard.

Finalmente, en la Octava sección peronistas y libertarios se repartieron tres bancas cada uno. Por el lado de Fuerza Patria renovarán el camporista Ariel Archanco, la kicillofista-alakista Lucía Aiañez y el massista Juan Malpelli. Mientras que por LLA llegarán a la cámara Francisco Adorni, hermano del portavoz presidencial, Julieta Quintero Chasman y el parejista Juan Osaba, denunciado por irregularidades al frente del PAMI local. (DIB)