Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

La Cámara de Diputados tendrá desde el 10 de diciembre una nueva composición, en la que el peronismo representado en Fuerza Patria sumará dos nuevas bancas y La Libertad Avanza(LLA) ampliará su presencia.
Según los resultados del domingo, el oficialismo consiguió 21 bancas, dos más de las 19 que arriesgaba. Eso lo hizo gracias a la buena elección que hizo en la populosa Tercera Sección. De ahora en más este espacio tendrá 39 legisladores entre kirchneristas, kicillofistas y massistas.
Los libertarios, que en el número general no hicieron la elección que esperaban y en este comicio fueron en alianza con el PRO, tendrán un bloque de 30 diputados luego de conseguir 18 bancas.
Somos Buenos Aires, en tanto, resignará poder ya que su floja elección hizo que pasará de 6 a 3 bancas, mientras que otro sector perdedor este domingo es el espacio UCR-Cambio Federal que desde diciembre contará con 4 escaños cuando hasta ahora tiene 9.
La izquierda retuvo los dos legisladores que arriesgaba gracias a la buena elección que hizo en la Tercera sección, la Coalición Cívica quedará con dos bancas, Unión y Libertad con cinco, la Derecha Popular una.
Las otras fuerzas que completan la Cámara baja son Unión Renovación y Fe -un desprendimiento del bloque de LLA que lidera Carlos Kikuchi- que no arriesgó nada en esta elección y seguirá con tres escaños, y Hechos, que de la mano de los hermanos Passaglia sumará tres diputados gracias a sus buenos números en la Segunda sección.
Los nombres que llegan a Diputados
Por la Segunda sección, que renovó 11 diputados, ingresarán desde diciembre por Fuerza Patra Diego Nanni, el kicillofista intendente de Exaltación de la Cruz; Evelyn Flores Yanz, nicoleña actualmente directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres; Carlos Puglelli, ex intendente de Giles; y Cintia Romero, una marplatense que responde a Juan Grabois.
Por La Libertad Avanza ingresará Natalia Blanco, una concejal de Zárate que responde a Cristian Ritondo; Natalia Corvino, también de PRO y jefa de Anses San Pedro; Alejandro Ravinovich, exfuncionario de Maximiliano Montenegro y actual senador por la Quinta sección; y Ana Clara Petrocini, coordinadora de Anses de Areco, con pasado en el peronismo.
Completará los legisladores por esta sección tres nombres de Hechos: el exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia; Paula Bustos, que responde al intendente de Pergamino, Javier Rodríguez; y el nicoleño Ignacio Mateucci.
Por la Tercera, bastión tradicional del peronismo, Fuerza Patria sumó diez nombres, aunque quien encabezaba la lista era “testimonial”: Verónica Magario. Detrás iban el camporista Facundo Tignanelli; la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, su par de Almirante Brown Mariano Cascallares; Ayelén Rasqueti, de Cañuelas; Luis Vivona (senador con fin de mandato en la Primera); María Eva Limome, camporista de Lomas; José Galván, concejal de La Matanza; Romina Barreiro y Roberto Vázquez.
Los libertarios sumarán en la Cámara al excomsiario Maximiliano Bondarenko, a María Sotolano, cercana a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; a Luis Ontiveros; a Florencia Retamoso, actual diputada bullrichista; el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo -único “Fuerza del Cielo”-, Natalia Bontempo, concejal PRO de Alte Brown.
Mientras que la izquierda aportará dos nombres desde diciembre: Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer.
En la Sexta sección, que aportará once legisladores, los libertarios tendrán desde diciembre a Oscar Liberman, economista y empresario bahiense, Carla Panelli, una abogada que se hizo famosa como tuitera ultra anti kirchnerista; Héctor Gay, ex intendente de Bahía Blanca, Mariela Vitale, que responde a Sebastián Pareja y Gustavo Coria.
Los cuatro nombres que aportará Fuerza Patria son Alejandro Dichiara (renueva), Maite Alvado, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo y la massista Sofía Vanelli. En tanto, Somos Buenos Aires aportará a Andrés De Leo y a Priscila Minnaard.
Finalmente, en la Octava sección peronistas y libertarios se repartieron tres bancas cada uno. Por el lado de Fuerza Patria renovarán el camporista Ariel Archanco, la kicillofista-alakista Lucía Aiañez y el massista Juan Malpelli. Mientras que por LLA llegarán a la cámara Francisco Adorni, hermano del portavoz presidencial, Julieta Quintero Chasman y el parejista Juan Osaba, denunciado por irregularidades al frente del PAMI local. (DIB)