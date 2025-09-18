ATN: el Senado rechazó el veto al reparto de fondos y el Gobierno apuesta a Diputados

El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial al proyecto que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ) , en un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei . La votación terminó con 59 afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, gracias al apoyo del interbloque peronista, parte de la UCR , el PRO y varios legisladores provinciales.

En el horizonte aparece la Cámara de Diputados , que se perfila como el ámbito de negociación entre las provincias y la Casa Rosada . Para el presidente Javier Milei representa un terreno menos hostil, pese a las derrotas sufridas en los últimos meses.

Tras la ruptura con los gobernadores a fines de junio y la derrota electoral en la provincia, el Ejecutivo había intentado recomponer vínculos con ese sector en los últimos días. El proyecto de los ATN, impulsado en julio justamente por mandatarios provinciales, había conseguido en el Senado un respaldo de 56 votos afirmativos (sobre 57 presentes) y apenas uno en contra, el de Luis Juez. Se ausentaron tanto los senadores libertarios como algunos aliados provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y legisladores sin alineamiento definido.

La Ley Nº 27.794, sancionada el 20 de agosto, proponía modificar el régimen de los ATN, un fondo previsto en la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal , destinado a atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” en provincias y en la Ciudad de Buenos Aires . El proyecto fijaba que esos recursos fueran distribuidos “en forma diaria y automática”, bajo las mismas condiciones que la coparticipación, e integrados a la masa coparticipable para que se consideraran “integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Días después, en los fundamentos de su veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática prevista en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 23.548, en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de administrador general del país conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución”.

Según la Casa Rosada, esos fondos “consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”. “La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático”, agregó.

También remarcó que “a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas, como fue la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, circunstancia en la que se dispusieron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las provincias en la atención de gastos extraordinarios vinculados al sistema de salud y a la caída de la recaudación propia”.

“Asimismo, en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones”, concluyó. (DIB)