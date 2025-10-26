lunes 27 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 23:24

Diego Santilli ya apunta a la gobernación: "La provincia quiere un cambio, los invito a esa batalla"

Empoderado por el triunfo, Santilli se puso el traje que antes usaba José Luis Espert: el de opción natural para intentar suceder a Kicillof. Cristian Ritondo lo puso en palabras: "es nuestro candidato".

Por Agencia DIB
Diego Santilli con Patricia Bullrich, al festejar el triunfo.&nbsp;

Diego Santilli con Patricia Bullrich, al festejar el triunfo. 

Protagonista del resultado más llamativo de la elección, el triunfo de LLA en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli se puso rápido el traje de candidato a Gobernador: “la provincia quiere el cambio, los convoco para que demos esa batalla en 2027 ”, dijo en el primer discurso luego de conocerse los resultados.

Más noticias
El mapa de la Provincia, pintado de violeta. 

La provincia pintada de violeta: LLA ganó en 99 de los 135 distritos bonaerenses
Los principales candidatos a diputados nacionales. 

Uno por uno: los diputados nacionales que ingresan por la PBA

Le quiero agradecer al Presidente, que confió en mí ”, dijo Santilli en el escenario montado en del Hotel Libertador, donde fue uno de los dos únicos candidatos que habló -la otra fue Patricia Bullrich- en un festejo hegemonizado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, las caras visibles del triunfo.

Santilli, cuya lista se imponía por poco más de medio punto (unos 45 mil votos) apuntó sin ambigüedades a la candidatura a gobernador. Para él, el resultado demuestra que “La provincia quiere el cambio”. Y en se plano. Le dijo a los bonaerenses: “los convoco para que demos esa batalla en 2027”.

Santilli accedió a la cabeza la lista libertaria pasada la mitad de la campaña, luego de la obligada renuncia de José Luis Espert por su vinculo con el empresario Federico “Fred” Machado. Hasta ese momento, Espert había aparecido como el elegido por Javier Mile i para disputar la gobernación en 2027, por eso su caída le allana el camino a Santilli.

Con origen en PRO, partido al que formalmente todavía pertenece, Santilli fue uno de los dirigente amarillos que más rápida y profundamente se acercó al mileísmo, una posición que le valió ser uno de los negociadores del pacto electoral bonaerense entre PRO y LLA.

Eufórico, el diputado Cristian Ritondo dijo, en un contacto con la prensa posterior al festejo, que “Diego es nuestro candidato a Gobernador”, ante la sonrisa de Santilli, que se limitó a repetir lo que ya había dicho momentos antes en el interior del Hotel: “La provincia quiere un cambio”. Ahora, habrá que ver la reacción de los libertarios "puros" a ese posicionamiento.

Temas
Ver más

La provincia pintada de violeta: LLA ganó en 99 de los 135 distritos bonaerenses

Uno por uno: los diputados nacionales que ingresan por la PBA

Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia de septiembre"

La Corte rechazó la apelación de FP y avaló el reemplazo de Santilli por Espert

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

Santilli se distanció de los dichos de Karen Reichardt sobre los votantes K: "Fueron desafortunados"

Tras el triunfo de LLA, Milei convocó a la mayoría de los gobernadores para acordar las reformas

Taiana y López, la cara de la derrota de Fuerza Patria

La clave de la elección bonaerense: LLA agregó 870 mil votos y hubo más participación

Axel Kicillof: "Milei se equivoca si festeja este resultado electoral"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las elecciones legislativas con la BUP.

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente JUavier Milei celebra el triunfo libertario. (NA)

Tras el triunfo de LLA, Milei convocó a la mayoría de los gobernadores para acordar las reformas

Por  Agencia DIB