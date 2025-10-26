domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 10:54

Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia de septiembre"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza destacó la importancia de la jornada electoral con la nueva Boleta Única de Papel y llamó a participar “con respeto y tranquilidad”.

Diego Santilli, priner candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, destacó que fue una campaña corta y complicada.

Diego Santilli, priner candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, destacó que fue una campaña corta y complicada.

Más noticias
Diego Santilli junto a José Luis Espert. 

La Corte rechazó la apelación de FP y avaló el reemplazo de Santilli por Espert
Novedades sobre la tarifa de gas.

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

“Es una oportunidad nueva e importante. Quiero agradecer a todos los fiscales y presidentes de mesa que están desde temprano, por llevar adelante el acto electoral con compromiso y responsabilidad”, señaló el dirigente liberal.

Santilli hizo hincapié en la participación ciudadana y convocó a los votantes a acercarse a las urnas: “Convoco a la gente a que venga a votar y a definir su voto. Es muy importante hacerlo con respeto y con tranquilidad”.

Embed - DIEGO SANTILLI - "TENGO FE" - ELECCIONES LEGISLATIVOS

En relación con la campaña, el candidato reconoció que atravesó un proceso “difícil y corto”: “Tuve solo 18 días de campaña. Fue una campaña distinta, complicada, pero puse toda la actitud y la garra. De eso se trata”, aseguró.

Consultado sobre el panorama electoral bonaerense, Santilli se mostró cauto: “Mi objetivo es remontar la distancia de septiembre. Tengo fe y ganas de que eso suceda, pero esperemos los resultados”.

El referente de LLA también valoró el respaldo del presidente Javier Milei y de su espacio político. “Ayer hablé con el presidente. Le deseé suerte y le agradecí la oportunidad que me dio de liderar este camino. Hicimos un trabajo importante con Cristian Ritondo y todo el equipo del partido”, expresó.

Antes de retirarse, Santilli transmitió un mensaje de serenidad: “Ahora voy a almorzar con mi familia, con mi mujer y mis hijos. Quiero agradecer la buena onda de la gente y el acompañamiento en todo este proceso”.

Temas
Ver más

La Corte rechazó la apelación de FP y avaló el reemplazo de Santilli por Espert

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

Santilli se distanció de los dichos de Karen Reichardt sobre los votantes K: "Fueron desafortunados"

La Justicia aceptó que se impriman nuevos afiches con la cara de Santilli

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"

Javier Milei votó, saludó a la gente y no hizo declaraciones

Jorge Taiana votó y cuestionó al Gobierno por la falta de información sobre la Boleta Única

La Provincia y el país vota con Boleta Única Papel

¿Qué se juega este domingo en la provincia de Buenos Aires?

Milei confirmó ante el jefe del JP Morgan que enviará un paquete de leyes al Congreso

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ya se vota en la Provincia y en todo el país.

La Provincia y el país vota con Boleta Única Papel

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof votó en La Plata y llamó al diálogo. video

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"