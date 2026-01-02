Decreto y polémica: el Gobierno avanzó con cambios en la SIDE

El Gobierno nacional avanzó, por decreto, en una reforma integral del sistema de inteligencia , una medida que generó fuerte polémica en la oposición. La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.

El DNU 941/25 , que lleva la firma del presidente Javier Milei y todos los ministros, y se da en pleno receso del Congreso en receso, profundiza las reformas en el sistema de inteligencia, que “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”.

El texto del Ejecutivo dando cuenta de las razones y detalles de su decisión se da en medio de las críticas que encabezó el kirchnerismo y siguieron otros espacios opositores como Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El DNU dota de mayor poder a la SIDE -comandada por el estratega Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra - y habilita, por ejemplo, a que los agentes de inteligencia puedan detener personas . Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni , un ladero de la secretaria general, Karina Milei . Hasta ahora, la hermana presidencial no tenía injerencia en este rubro.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI. En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijeron desde el Gobierno en un comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni.

“Asimismo, la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control", añadió la SIDE.

Según el texto de la normativa, la Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Además, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia.

El decreto también ahonda sobre la contrainteligencia y la formaliza. En cuanto a ese aspecto, la SIDE afirmó en su comunicado: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa, como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

El comunicado también recuerda que el decreto dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y refiere que se tomó esa medida porque la existencia de este organismo “generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto”, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

Fuente: Agencia DIB