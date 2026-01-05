lunes 05 de enero de 2026
Declaró Nicolás Maduro: "No soy culpable de nada, soy un hombre decente"

En la primera audiencia del juicio ante el tribunal neoyorquino, Nicolás Maduro se consideró inocente. "He sido secuestrado", dijo a los periodistas al salir. Los cargos que se le imputan son narcotráfico y terrorismo.

Nicolás Maduro está alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

El presidente de Venezuela, que había sido capturado en Caracas el sábado por fuerzas de los Estados Unidos, fue llevado hasta el tribunal en un fuerte operativo de seguridad, junto a su esposa, Cilia Flores (69). Ambos podrían quedar detenidos sin fianza mientras se sustancie el juicio.

“Soy el presidente de la República de Venezuela y he sido secuestrado”

Cerca de las 14, hora de Argentina, Maduro entró a la sala vistiendo una camisa azul marino de manga corta sobre el clásico uniforme naranja de prisión. Llevaba auriculares negros, al igual que su esposa, para tener una traducción simultánea al español.

Cuando el juez Alvin Hellerstein (92 años) le pidió a Maduro que se identificara, expresó: “Soy el presidente de la República de Venezuela y he sido secuestrado”, dijo en español.

Ante la pregunta del juez de cómo se consideraba ante los cargos, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.

Luego fue el turno de Cilia Flores, quien al momento de presentarse también lo hizo en español: “Soy la primera dama de la República de Venezuela, y me declaro completamente inocente”.

Cómo sigue el juicio

Mientras que se espera que el juez Hellerstein ordene su detención, podría pasar más de un año antes de que se constituya un jurado para evaluar las pruebas en contra de Maduro y su mujer.

El sábado se había conocido la acusación formal de “conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína”, entre otros cargos y a su mujer, de “conspiración para traficar cocaína”. Los cargos podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

Al final de la audiencia , el juez anunció que la nueva audiencia será el 17 de marzo. Paralelamente, al salir de los tribunales, Maduro les dijo a los periodistas de guardia: “Soy un prisionero de guerra”.

