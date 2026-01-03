EE.UU. dice que juzgará "rápido" a Maduro y difunde una larga lista de delitos por los que lo acusa

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó la mañana de hoy sábado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro , "enfrentará pronto toda la ira de la justicia de EE. UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses", después de que este fuese capturado y sacado de su propio país.

La Vice de Venezuela advirtió que Maduro es el "único presidente" pero admitió que está dispuesta a un diálogo con EEUU

La responsable del Departamento de Justicia precisó que junto con Maduro será juzgada su esposa, Cilia Flores, capturada en el mismo operativo esta madrigada en Caracas. “Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, escribió Bondi en las redes sociales.

La fiscal general, e l equivalente en Estados Unidos al ministro de Justicia en Argentina , publicó el nuevo documento de acusación con los cargos criminales contra Maduro.

En el texto, de 25 páginas, un tribunal del distrito sur de Nueva York, donde se suelen llevar todos los casos de narcotráfico, relata cómo, supuestamente, Nicolás Maduro y su esposa se enriquecieron durante su paso por el Gobierno de Venezuela y que tenían planes para inundar Estados Unidos de droga.

“Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, señala la introducción de la nueva denuncia.

¿Qué dice el texto de la acusación?

El texto de acusación afirma que el presidente de Venezuela detenido por Estados Unidos comenzó a participar en operaciones del narcotráfico y corrupción desde sus inicios en la Administración venezolana.

“Desde sus primeros días en el Gobierno venezolano, Maduro Moros ha mancillado cada cargo público que ha ocupado ”, señala la acusación.

Y repasa los tiempos en que era miembro de la Asamblea Nacional en los que supuestamente, según el documento, “movía cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas”.

También cuando fue ministro de Relaciones Exteriores “proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela”.

Y ya como presidente en sustitución del fallecido Hugo Chávez, “permite que florezca la corrupción alimentada por la cocaína para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

Los delitos por los que acusan a Maduro

La fiscal ha afirmado que Maduro y Flores han sido acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En la publicación, Bondi se refirió al dirigente chavista y a su esposa como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”. El Ministerio de Exteriores venezolano calificó como una “patraña” las acusaciones de la Casa Blanca en noviembre pasado.

Washington ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares (unos 42,6 millones de euros) por Maduro, a quien identifica como el líder del llamado cartel de los Soles y de la banda criminal del Tren de Aragua.

Fuente: Agencia DIB.