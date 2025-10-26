Cristina Álvarez Rodríguez calificó de "ejemplar" la elección en la provincia "pese al cambio de boleta"

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de Axel Kicillof.

La jefa de Asesores de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, calificó de “ejemplar” la elección en la provincia de Buenos Aires, a la que vez que admitió que la Boleta Única Papel permitió que “todo el pueblo se exprese en paz”.

Álvarez Rodríguez ofició de vocera de FP junto con el presidente de la cámara de Diputados bonaerenses, Alexis Guerrera y al diputado nacional Carlos Castagnetto, en la primera conferenciad de prensa de la jornada en el bunker peronista, ubicado en el Hotel Grand Brizzo, de La Plata.

El dato es importante porque desde FPO cuestionaron con fuerza la decisión de implementar la BUP en estas elecciones, que impulsó el gobierno de Javier Milei y fue votada en el Congreso Nacional.

“Todo el pueblo se ha expresado en paz pese al cambio de boleta”, dijo Álvarez Rodríguez en una escueta mención a la utilización de ese sistema, respecto del cual Axel Kicillof se había manifestado críticamente en varias oportunidades.

La BUP se utilizó por primera vez a nivel nacional en esta elección, mientras que en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre en la provincia se había utilizado la boleta partidaria. (DIB)

