jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 17:33

Consejo de Paz: Milei dejó abierta la posibilidad de enviar Cascos Blancos a Gaza

El presidente Milei participó en Whasington del lanzamiento del organismo que lidera Donald Trump. Fuerte señal de alieamiento.

Por Agencia DIB
Milei junto a Viktor Orban, durante el discurso de Trump en la inauguración del Consejo de Paz.&nbsp;

El presidente Javier Milei dio una nueva señal de alineamiento con el gobierno de Estados Unidos al participar hoy, en Washington, de la inauguración del Consejo de Paz, un organismo internacional lanzado por Donald Trump, donde anunció formalmente que Argentina pondrá a los Cascos Blanco a disposición, por lo que representantes de ese cuerpo podrían ser enviados a la Franja de Gaza.

La foto de familia del Consejo de la Paz, con Donald Trump en el centro y Milei en primera fila.

Washington: Milei fue elogiado por Trump en el debut del Consejo de la Paz
La mesa política del gobierno. 

Giro pragmático de Milei: aceptó cambios en la reforma laboral para que el proyecto se apruebe

Milei, que recibió un elogio de Trump y bromeó con el primer ministro húngaro Viktor Orban antes de dar su discurso, aprovechó su intervención para volver a marcar la cercanía al gobierno norteamericano y su política exterior, que organizó el evento como parte de su alejamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con una intervención en la Franja de Gaza como primer objetivo concreto visible.

La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, definió Mileil en el discurso en el que formalizó la participación de Argentina en el organismo, que integran unos 56 líderes de países.

Pero el guiño más claro del presidente argentino llegó cuando anunció que habrá colaboración con la “ fuerza de estabilización" que Trump tiene previsto desplegar en Gaza para asegurar la situación posterior a la ofensiva militar israelí posterior al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2024, un alto al fuego en el que se atribuye una participación determinante.

" La buena voluntad no alcanza (...) creemos en una diplomacia que asume riesgos para liderar la paz", insisitió Milei. Estas palabras apuntaban contra aquellos grupos o países que no respetan esos principios fundamentales que Milei antes citó. Incluso llegó a citar la máxima latina que reza si vis pacem, para bellum, es decir, "si quieres la paz, prepárate para la guerra".

¿Qué son los cascos blancos?

Los Cascos Blancos que citó Milei es la herramienta de institucional de acción humanitaria que tiene la República Argentina, dependiente de Cancillería. Esta comisión en la cartera de Pablo Quirno coordina la asistencia humanitaria y "contribuye al desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de voluntariados locales", según explica su sitio oficial.

Los Casos Blancos fueron desplegados en varios escenarios de conflicto, entre ellos enm Haití y, antes, en Irak.

Fuente: Agencia DIB.

